Cambio di programmazione per Terra amara nella fascia pomeridiana di domenica 1° ottobre 2023. Gli spettatori della soap opera che, dalle ore 14:15 si collegheranno su Canale 5, per seguire il nuovo appuntamento con la soap resteranno delusi. Infatti Mediaset ha scelto di modificare la programmazione della fascia della domenica pomeriggio rinunciando definitivamente all'appuntamento extra-large con la soap opera turca che vede protagonisti Yilmaz e Zuleyha.

Cambio programmazione Terra amara del 1° ottobre: la soap cancellata su Canale 5

Nel dettaglio, il cambio di programmazione di Terra Amara prevede che la soap opera non venga trasmessa nella giornata di domenica 1° ottobre.

Gli appassionati della soap che, nel primo pomeriggio si collegheranno su Canale 5, resteranno delusi nel momento in cui scopriranno che non c'è spazio per la nuova puntata domenicale di Terra amara.

Le puntate del pomeriggio festivo, infatti, sono state sospese dalla programmazione della fascia domenicale per lasciare spazio al ritorno del pomeridiano di Amici 23, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Mediaset cancella una delle puntate speciali di Terra amara in daytime

Di conseguenza, con il ritorno di Amici 23 la programmazione di Terra amara subirà delle modifiche e sarà trasmessa solo dal lunedì al sabato.

Una scelta che non ha fatto fare i salti di gioia agli appassionati della soap, abituati a vederla in onda sette giorni su sette, con ben due appuntamenti settimanali della durata di oltre due ore.

Di conseguenza, per rivedere in onda le puntate di Terra amara bisognerà attendere lunedì 2 ottobre, quando riprenderà la consueta messa in onda nella fascia del primo pomeriggio.

Umit conquista Demir, Zuleyha si rialza: anticipazioni Terra amara ottobre

Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Umit che, dopo aver messo piede a Cukurova, non passerà affatto inosservata e proverà in tutti i modi a far breccia nel cuore di Demir, che resterà profondamente ammaliato dalla presenza della donna.

Spazio anche alle vicende di Zuleyha che, invece, si ritroverà a prendere in mano le redini della sua vita dopo la morte di Yilmaz ed erediterà i vari incarichi che fino a poco tempo prima erano gestiti da Hunkar.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso delle prossime settimane di messa in onda, si assisterà anche a un ritorno di fiamma clamoroso che avrà come protagonisti proprio Zuleyha e Demir.

Tra i due si riaccenderà la scintilla dell'amore e questa volta sarà proprio Zuleyha a prendere l'iniziativa, confessando al padre di sua figlia di aver perso la testa per lui.