Le anticipazioni de La Promessa, in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 16.40 alle ore 16.55 annunciano che nelle puntate dal 2 al 6 ottobre il Duca De Los Infantes prenderà una decisione che sconvolgerà Manuel e Jimena. Il nobile, furioso per le rivelazioni dei marchesi sulla loro situazione finanziaria precaria, proibirà a Jimena di sposare Manuel. Ma la ragazza non intenderà rinunciare al matrimonio e proporrà al padre un'alternativa: trasferirsi temporaneamente alla tenuta per verificare di persona quanto accaduto.

La Promessa, puntate dal 2 al 6 ottobre: Jimena ha un piano per sposare Manuel

Nelle puntate della soap opera La Promessa in onda dal 2 al 6 ottobre, Jimena convincerà Donna Cruz (Eva Martin) a darle una mano con il suo piano per sposare Manuel. Con l'approvazione della marchesa, deciderà di invitare i suoi genitori a trasferirsi alla tenuta.

Questo permetterà loro di conoscere meglio i futuri consuoceri e di verificare di persona la loro situazione finanziaria, per fugare ogni dubbio di bancarotta. Nel frattempo, Jana (Ana Garces) continuerà a lavorare sull'aereo e confiderà a Maria la sua gioia nel vedere Curro (Xavi Lock) iniziare a dubitare di Lorenzo, una volta per tutte.

Alonso (Manuel Regueiro), intanto, sarà ancora furioso con Donna Cruz per la questione della spilla, ma la sua rabbia aumenterà ancora di più, quando scoprirà che la donna ha permesso a Jimena di invitare i suoi genitori a trascorrere alcuni giorni nella tenuta.

La duchessina Jimena, invece, sarà desiderosa di sposare il suo amato Manuel e organizzerà una bella passeggiata nel bosco, con l'intento di accelerare i preparativi matrimoniali.

Maria in ansia per Salvador

La tensione aumenterà ulteriormente, poiché Maria continuerà a essere molto in ansia per Salvador, mentre Alonso, dopo aver respinto le richieste di licenziare i domestici e aver zittito Cruz, deciderà di chiamare a rapporto Simona e Candela, per ottenere delle spiegazioni.

Le due donne temeranno di perdere il loro lavoro e di dover lasciare la tenuta per sempre.

Nel frattempo Jana sarà preoccupata per Simona e Candela, così metterà in atto un piano per proteggerle dai marchesi. Tuttavia, alla fine, tutti scopriranno che l'interesse di Don Alonso riguarda una questione ben diversa: l'uomo vorrà sapere come le due serve abbiano scoperto che Padre Camillo era un impostore.

Nel frattempo, Curro cercherà di fare chiarezza sulla sua vera paternità e chiederà a donna Cruz, se il conte Lorenzo sia veramente suo padre: la marchesa lo sorprenderà con una risposta inaspettata.