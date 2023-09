Le anticipazioni di Terra Amara proseguono con un colpo di scena molto interessante: Fikret svelerà a Demir la sua vera identità. Il nipote di Fekeli deciderà di rapire il fratellastro con un piano creato ad hoc. Dopo averlo tramortito con un colpo, Fikret porterà Demir in un luogo isolato e dopo che questi si sarà ripreso racconterà il suo passato. A questo punto, i due uomini saranno faccia a faccia e Yaman con piglio sicuro non mostrerà nessun affetto per il fratellastro. Si arriverà ad uno scontro molto duro ma né Fikret né Demir avranno il coraggio di fare del male all'altro.

Il piano di Fikret contro il suo fratellastro

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, che porteranno i telespettatori ad uno dei momenti di maggior tensione della soap. Seguendo la storyline della soap ambientata nella Turchia degli anni '70, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Fikret giungerà ad Adana con il preciso intento di vendicarsi di Demir, il suo fratellastro. Accolto da Fekeli, il quale sarà convinto per un ungo periodo che si tratti del figlio del suo defunto fratello Musa, il giovane si avvarrà della complicità di Umit, una sua amica dottoressa che giungerà in paese per sedurre Demir. Quest'ultimo cadrà ben presto nella trappola della donna, ma poco dopo chiuderà con lei deciso a dare una nuova possibilità al suo matrimonio con Zuleyha.

Umit, però, si innamorerà realmente di Demir e ben presto i suoi sentimenti saranno chiari perfino a Fikret. Sebbene Fekeli cercherà in ogni modo di placare l'ira del nipote, anche quando ne scoprirà la vera identità, non riuscirà nel suo intento. E neanche la zia Lutfiye, giunta in paese per calmare il nipote, avrà presa sul giovane che sentendosi abbandonato da tutti deciderà di rapire Demir.

Fikret rapisce Demir

Un complice di Fikret fingerà di avere un guasto alla sua auto e quando Demir si farà avanti per aiutarlo verrà colpito alle spalle dallo stesso Fikret. Al suo risveglio Yaman sarà legato ad una sedia e si ritroverà davanti il nipote di Fekeli: a questo punto, Demir capirà che si tratta del fratellastro, ma non darà segni di cedimento.

Anzi, non appena Fikret racconterà di tuti i torti subiti da lui e dalla madre. Demir affermerà di non credere ad una sola parola. Una volta che Demir verrà liberato, tra lui e Fikret ci sarà uno scontro fisico.

Le cose sembreranno prendere una piega ancora peggiore nel momento in cui puntando una pistola contro il fratellastro, Fikret darà un'arma anche a Demir che lo provocherà invitandolo a sparare ma nessuno dei due avrà il coraggio di premere il grilletto e alla fine Yaman andrà via. Cosa succederà ora che la verità è stata svelata? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.