Le anticipazioni delle nuove puntate de La promessa in programma su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per la nuova vita di Jana, la quale deciderà di lasciarsi alle spalle ciò che c'è stato con Manuel.

La domestica si lascerà andare alla passione assieme ad Abel, il medico amico di Manuel, che arriverà prossimamente al palazzo.

Da quel momento in poi cambieranno tante cose e ben presto anche lo stesso Manuel si renderà conto del feeling speciale che si è creato tra la domestica e il suo amico.

Jana chiude con Manuel: anticipazioni La Promessa

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa destinate al pomeriggio di Canale 5, rivelano che l'arrivo di Abel al palazzo per occuparsi della gravidanza di Jimena, creerà un grande scompiglio.

Jana, infatti, si renderà conto di subire il fascino del medico e col passare del tempo tra i due nascerà un feeling speciale che li porterà ad essere particolarmente complici.

Intanto Manuel, sempre più stressato e provato dalla sua vita matrimoniale, si renderà conto di non essere felice al fianco di sua moglie.

Tuttavia, nonostante questa difficile situazione, Manuel non potrà lasciare Jimena in dolce attesa del loro primo figlio, inconsapevole del fatto che la donna lo sta solo ingannando.

Abel conquista Jana: anticipazioni La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che il feeling speciale tra Jana e Abel crescerà sempre più in occasione del parto di Pia.

La domestica si ritroverà a fare i conti con un travaglio complicato ed estremamente doloroso, che la metterà in pericolo di vita.

Abel offrirà tutto il suo supporto e il suo sostegno a Jana, soprattutto quando il figlio di Pia verrà rapito all'interno del palazzo e sparirà nel nulla.

Nessuno saprà che fine abbia fatto e Jana sarà a dir poco disperata per quello che sta accadendo, consapevole del fatto che la sua amica non la perdonerà mai per quanto è accaduto.

Jana travolta dalla passione con Abel: anticipazioni La Promessa

Abel si schiererà al fianco di Jana per riuscire a ritrovare il bambino e alla fine riusciranno ad avere la meglio. Le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa rivelano che Jana e Abel riusciranno a ritrovare il bambino in un convento e, in seguito a questo avvenimento, si lasceranno andare alla passione.

I due saranno protagonisti di un bacio super appassionato che verrà visto in presa diretta anche da Manuel.

Manuel, infatti, coglierà Jana e Abel in questo momento di intimità e resterà a dir poco spiazzato e sconvolto. Per Manuel sarà un durissimo colpo da accettare e, nel vedere quella scena, non potrà nascondere il suo dispiacere, consapevole del fatto che sta perdendo per sempre l'unica vera donna della sua vita.