Nella prossima puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda mercoledì 13 settembre su Rai1, Maria dovrà sistemare le ultime cose prima dell'arrivo della sua famiglia nel capoluogo lombardo. Intanto, Elvira e Clara riusciranno a trovare una ragazza per il ruolo di Venere sperando che Irene possa apprezzarla ed assumerla. Successivamente, Matilde e Vittorio si incontreranno per avere uno scambio leale di idee lavorative, anche se tra di loro continuerà a trasparire del tenero. Invece, Tancredi crederà che il Paradiso stia brancolando nel buio.

Infine, Marcello sembrerà aver dimenticato definitivamente Ludovica.

Irene assume Delia come Venere ne il Paradiso delle signore

Nella prima parte della puntata de Il Paradiso 8, Elvira e Clara con l'aiuto di Alfredo troveranno una pretendente al ruolo di Venere nell'atelier e la indicheranno alla nuova capo commessa molto esigente, Irene Cipriani. Quest'ultima sottoporrà la ragazza a varie domande per comprendere se potrebbe soddisfare le sue esigenze lavorative e alla fine sembrerà andare tutto per il meglio: Delia Branchetti verrà assunta nella galleria di Moda come commessa. Nel frattempo, Maria metterà a punto gli ultimi preparativi per accogliere la sua famiglia che, dalla Sicilia, si trasferiranno presto a Milano ed abiteranno nella vecchia casa di Agnese (la quale ha deciso di restare a Londra con sua figlia Tina).

Vittorio e Matilde continuano ad incontrarsi per lavoro

Successivamente, Vittorio raggiungerà Matilde per un incontro lavorativo nonostante la loro scelta di prendere due strade diverse sentimentalmente. Infatti, il dottor Conti e la signora Frigerio continuano a scambiarsi leali idee per portare avanti rispettivamente il Paradiso delle signore e la nuova Galleria Moda Milano.

Tuttavia, fra i due ex amanti sembrerà esserci ancora un desiderio reciproco che la lontananza non ha affatto spento. Nel frattempo, Tancredi crederà che ormai l'atelier di Vittorio brancoli nel periodo più buio. Infine, Flora racconterà a Marcello della nuova vita di Ludovica e Ferdinando, ma il giovane Barbieri sembrerà aver dimenticato la sua ex fidanzata: ora il suo cuore batte soltanto per Adelaide.

Riassunto della puntata precedente de il Paradiso delle signore

Nella puntata precedente de Il Paradiso delle signore in onda martedì 12 settembre, Roberto prova ad incoraggiare Vittorio sulle nuove sfide da affrontare grazie alla concorrenza di Umberto e Tancredi. Intanto, Salvatore prova a riconquistare la bella Elvira che sembra averlo dimenticato. Successivamente, Adelaide è in trepida attesa per l'arrivo di Odile che viene presentata come la figlia della defunta amica della contessa. Infine, Vittorio ha un'idea brillante per il suo atelier.