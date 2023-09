Continua la programmazione della soap opera La Promessa su Canale 5, con le trame delle nuove puntate. Le anticipazioni raccontano che Jana andrà al cimitero, mentre Curro scoprirà che Lorenzo non è il suo vero padre, confermando i sospetti che presto lo assilleranno.

Lorenzo si rivelerà un impostore, giunto alla villa solo per mettere le mani sull'eredità del Barone. Con lui stringerà alleanza Cruz, dopo l'arrivo di Elisa, l'inaspettata erede della fortuna di Juan. Le dinamiche prenderanno una piega inaspettata e la tensione sarà alta, tra intrighi e segreti che verranno a galla.

Di seguito le trame dettagliate di quello che succederà.

La Promessa: Lorenzo e Cruz si alleano ma ci sarà un tradimento

Tutto cambierà nelle puntate della soap La Promessa dopo che Manuel scoprirà che i suoi ricordi sono stati manipolati da Jimena, una rivelazione che non impedirà però il loro matrimonio. Alla villa arriverà Elisa, la Baronessa indicata da Juan come unica erede. Spiazzata, Cruz cercherà di stringere un'alleanza con Lorenzo, arrivato alla tenuta per lo stesso identico motivo.

Le cose però non andranno come previsto, quando Lorenzo finirà con l'innamorarsi perdutamente di Elisa. Sarà grazie a lui se la nobildonna si salverà dal piano di Cruz, decisa a ucciderla per avere l'eredità.

Cruz si troverà così sola e senza soldi, mentre Lorenzo dovrà mettere un freno alla sua sete di denaro, visto che Curro scoprirà il suo segreto.

Anticipazioni La Promessa, il segreto di Lorenzo

Nelle nuove puntate della soap opera La Promessa Curro resterà scosso dopo una visita a Eugenia al sanatorio e vorrà un confronto immediato con Lorenzo, dopo che Cruz gli rivelerà che è stato proprio lui a farla finire su una sedia a rotelle.

Lorenzo non negherà l'accaduto, ma pregherà Curro di dargli la possibilità di dimostrarsi un buon padre. Il giovane accetterà, anche per paura di perdere i privilegi ai quali è ormai abituato. Jana, nel frattempo, insinuerà dei dubbi su Curro: Lorenzo è davvero suo padre?

Solo successivamente Jana troverà il coraggio di rivelare a Curro che sono fratelli, ma la sua reazione la sorprenderà.

Jana va al cimitero nei nuovi episodi La Promessa su Canale 5

Curro non reagirà affatto bene alla rivelazione di Jana e arriverà a rinnegare le sue origini, temendo di perdere il tenore di vita agiato che lo rende felice.

Intanto Jana chiederà un permesso a Gregorio per assentarsi per un po' di tempo: ha qualcosa di molto urgente da fare. Jana andrà al cimitero per capire se lei e Curro sono figli dello stesso padre.

Come raccontano le anticipazioni della soap La Promessa, Jana tornerà trafelata alla villa: il suo vero padre è morto quattro anni prima che Curro nascesse, quindi Jana e Curro sono fratellastri da parte della madre.