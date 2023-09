Cosa succederà nelle nuove puntate de La promessa previste nel corso del 2024 su Canale 5? L'appuntamento con la soap opera spagnola verrà sospeso a partire dal 25 settembre, per lasciare spazio al daytime di Amici 23.

I fan dovranno fare a meno per alcuni mesi delle vicende di Jana e Manuel ma, nel momento in cui tornerà in onda in prima visione assoluta su Canale 5, ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena a partire dalle fatidiche nozze del ricco signore.

Quando ritorna l'appuntamento con La Promessa su Canale 5

Nel dettaglio, l'appuntamento con La Promessa si fermerà dal 25 settembre in poi: la soap opera risulta sospesa dalla programmazione feriale e festiva di Canale 5, per lasciare spazio al ritorno del daytime di Amici di Maria De Filippi, confermato anche quest'anno subito dopo Uomini e donne.

Per gli appassionati della soap opera, quindi, arriverà il momento di fare a meno per alcuni mesi delle vicende dei vari protagonisti del palazzo spagnolo, dato che il ritorno in tv è previsto solo nel 2024.

A partire dalla stagione primaverile del prossimo anno (probabilmente tra aprile e maggio), Mediaset tornerà a programmare le puntate inedite della soap opera su Canale 5, la quale erediterà lo slot orario lasciato libero da Terra amara.

Manuel accetta di sposare Jimena: anticipazioni La Promessa nuove puntate

E cosa succederà nel corso delle nuove puntate de La Promessa in programma nel 2024 su Canale 5? Le anticipazioni della soap opera rivelano che ci sarà spazio in primis per le vicende di Manuel che, dopo essere stato manipolato da Jimena si convincerà del fatto che sia lei la vera donna della sua vita con la quale costruire un futuro stabile e solido.

A quel punto, quindi, Manuel si lascerà convincere affinché venga celebrato al più presto il loro matrimonio e tale decisione spezzerà per sempre il cuore di Jana. La domestica, infatti, cercherà in tutti i modi di far rinsavire Manuel, aiutando a recuperare la memoria, ma non ci sarà niente da fare.

Jana prova a fermare le nozze di Manuel: anticipazioni La Promessa nuove puntate 2024

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Manuel e Jimena si sposeranno all'interno della tenuta del palazzo, davanti agli occhi dei loro cari e anche dei vari dipendenti.

Jana, in preda alla disperazione per quello che sta accadendo, proverà anche a fermare le nozze: la domestica si convincerà del fatto di dover agire per salvare Manuel da questo inganno, ma alla fine deciderà di fare un passo indietro.

Manuel e Jimena, quindi, diventeranno ufficialmente marito e moglie e ben presto la donna svelerà addirittura di essere incinta, ingannando tutti con l'annuncio di una finta gravidanza.