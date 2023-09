La Promessa andrà in onda con l'ultima puntata di stagione venerdì 22 settembre e Mediaset ha assicurato il suo ritorno. Non è ancora certo quando la soap tornerà su Canale 5, ma le anticipazioni della seconda stagione annunciano ancora forti emozioni.

Per Jana ci sarà ancora da combattere, visto che presto Jimena scoprirà che Jana ha contribuito al restauro dell'aereo di Manuel. Per evitare un riavvicinamento tra il marchesino e la cameriera, Jimena manderà Jana a casa dei duchi. Qui la ragazza verrà maltrattata e torturata, tanto che quando tornerà al Palazzo, la sua vita sarà in serio pericolo.

Manuel sarà molto preoccupato per Jana, ma i capricci di Jimena gli impediranno di occuparsi di lei.

Anticipazioni de La Promessa: Manuel correrà a baciare Jana

Le anticipazioni de La Promessa della seconda stagione raccontano che Jimena scoprirà che Jana ha aiutato Catalina con il restauro dell'aereo di Manuel. Il timore che la ragazza possa risvegliare la memoria del marchesino, spingerà Jimena a punire Jana. La donna deciderà che la cameriera dovrà prestare il suo servizio a casa dei Duchi, con il pretesto dell'arrivo di alcuni ospiti importanti. Prima di lasciare La Promessa, tuttavia, Jana sarà sorpresa da un bacio di Manuel che correrà a salutarla. L'assenza della cameriera si farà sentire sempre di più nel marchesino che inizierà a dubitare di sua moglie e in Maria che temerà il suo addio definitivo.

Anticipazioni seconda stagione: la terribile vendetta di Jimena

Le puntate de La Promessa della seconda stagione vedranno al centro dei riflettori l'assenza di Jana. La ragazza dovrà affrontare un periodo durissimo a casa dei Duchi per decisione di Jimena. Quest'ultima, spaventata da un possibile riavvicinamento di Manuel e Jana, allontanerà la cameriera.

Jimena, tuttavia, non si limiterà solo a mandare via Jana, ma ordinerà che la ragazza venga maltrattata e torturata. Per la protagonista ci saranno giorni infernali, perché sarà costretta a lavorare nei campi dall'alba al tramonto. Quando tornerà al Palazzo, Jana sarà accolta da Manuel, ma perderà i sensi tra le sue braccia.

Le condizioni di salute di Jana faranno preoccupare tutti

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che nella seconda stagione la vita di Jana sarà appesa a un filo. La cameriera tornerà in condizioni pietose e sarà piena di lividi. Presto anche Doña Pia si renderà conto che Jana non è in condizioni di lavorare, poiché sarà evidente che è stata vittima di maltrattamenti e abusi. Per Jana arriveranno anche dei problemi respiratori e Mauro andrà a prendere le medicine per lei, ma la situazione non sembrerà migliorare. Manuel sarà molto preoccupato per Jana, ma sarà costretto a seguire i capricci di Jimena che non farà altro che aumentare i suoi sospetti.