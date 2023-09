Quando finisce La Promessa su Canale 5? La soap opera che ha conquistato l'interesse dei telespettatori non verrà più trasmessa dal 25 settembre, per lasciare spazio al daytime di Amici, in onda dopo Uomini e Donne. Una scelta che ha fatto infuriare i fan della soap, costretti a restare con il dubbio e la curiosità su ciò che succederà nelle nuove puntate.

Al contrario La Promessa in Spagna sta continuando ad andare in onda con la sua seconda stagione. Non si esclude che in Italia, invece, la soap possa debuttare in prima serata su Canale 5, in linea con l'interesse esponenziale del pubblico.

Perché finisce La Promessa su Canale 5?

Il ritorno di Amici, il talent condotto da Maria De Filippi, costringerà alla sospensione della soap La Promessa, già spostata dopo lo slot ora occupato da Uomini e donne. Dal 25 settembre al posto della telenovela verrà trasmessa la striscia quotidiana di Amici.

La decisione Mediaset sta creando del malcontento sui social da parte degli affezionati della soap, che speravano in un altro cambio d'orario. Tuttavia nella guida tv non appare alcun spostamento, almeno per il momento.

Un altro brutto colpo per gli spettatori, che hanno dovuto rinunciare a My home my destiny, disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity. Che cosa ne sarà dunque della soap La Promessa?

La Promessa, ipotesi prima serata su Canale 5

Pare che Mediaset possa pensare a una soluzione che farebbe molto felici i fan de La Promessa. Come era già successo con Daydreamer - le ali del sogno, non si esclude che possa avere una prima serata.

Non ci sono però conferme o smentite riguardo questa ipotesi. Nel frattempo in Spagna continua la messa in onda con la seconda stagione e le anticipazioni promettono grandi cambiamenti, Nelle nuove puntate Manuel scoprirà la finta gravidanza di Jimena e avrà di certo un buon motivo per vivere la sua storia d'amore con Jana.

Tutto questo avverrà dopo che Jimena scoprirà di essere gravemente malata: morirà?

La Promessa torna su Canale 5 al posto di Terra amara?

Riguardo il destino della soap La Promessa, è anche probabile che occupi il posto lasciato dopo il gran finale di Terra amara, che dovrebbe arrivare ad aprile 2024.

Insomma le ipotesi sono diverse e Mediaset penserà a una soluzione per non perdere una così grande fetta di ascolti che sta registrando questo gioiellino, sin dalla messa in onda della prima puntata.