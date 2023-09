Giuseppe Garibaldi al centro delle polemiche al Grande Fratello 2023. Il giovane concorrente di questa nuova edizione, nel corso della scorsa notte si è lasciato andare ad una espressione non proprio carina all'interno della casa di Cinecittà, dimenticandosi del fatto di essere in diretta tv e streaming.

Il ragazzo, però, si è reso conto subito dell'errore fatto e a quel punto ha provato a correggere il tiro, chiedendo immediatamente scusa agli autori.

Giuseppe usa un'espressione forte al Grande Fratello

Nel dettaglio, Giuseppe si trovava nel tugurio assieme ad alcuni dei suoi compagni di gioco, quando si è lasciato andare ad una espressione forte, che lo ha particolarmente preoccupato in vista di possibili provvedimenti da parte della produzione, dovuti alla nuova linea editoriale voluta da Pier Silvio Berlusconi.

Il bidello, infatti, si è lasciato scappare un "mannaggia la p..." che lo ha portato subito d intervenire in prima persona per evitare possibili ramanzine.

Dopo la parolaccia e l'espressione colorita, ecco che il giovane bidello si è coperto il volto con le mani in segno di pentimento e ha chiesto subito scusa agli autori che in quel momento lo stavano ascoltando in presa diretta.

"No scusa, scusatemi, davvero non mi sono proprio reso conto", ha esclamato il giovane Giuseppe quasi imbarazzato.

Scivolone nella casa del GF anche per Rosy Chin

Giuseppe non è stato l'unico che nel corso di questi primi giorni di permanenza all'interno della casa di Cinecittà si è lasciato andare ad una espressione colorita.

Anche Rosy Chin si è fatta notare per una espressione volgare pronunciata durante un momento goliardico all'interno dell'abitazione.

In quel caso, però, la reazione degli autori è stata immediata: la concorrente è stata subito ripresa e invitata ad andare in confessionale, dove probabilmente le sarà stato chiesto di stare particolarmente attenta al linguaggio da adottare in casa.

Nuovi concorrenti in arrivo nella seconda puntata del Grande Fratello 2023

Intanto, cresce l'attesa per la seconda puntata serale del Grande Fratello in programma questo venerdì 15 settembre su Canale 5.

Alfonso Signorini accoglierà i nuovi concorrenti che si diranno pronti a varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà, pronti a mettersi in gioco per cercare di conquistare il montepremi finale messo in palio dalla produzione dello show di Canale 5.

Tra gli ingressi in programma nel corso di questo secondo appuntamento, vi è quello di Fiordaliso: la celebre cantante, in passato già protagonista di altri reality e talent show, si metterà in gioco come inquilina nella casa più spiata d'Italia e la sua presenza promette scintille.