Durante le prossime puntate de La Promessa, in onda su Canale 5, Jana si renderà protagonista dell'ennesimo gesto eroico: salverà infatti il bambino di Pia dopo che verrà misteriosamente rapito e portato in un convento. Riuscirà a compiere tutto ciò grazie all'aiuto di Abel e Manuel, soprattutto quest'ultimo si rivelerà molto prezioso per la buona riuscita del piano.

Jana e Abel si recano nel convento, ma non riescono ad avere notizie del bambino

A palazzo scopriranno, grazie a Feliciano, che il bambino di Pia dopo il rapimento è stato portato nel convento di Villalquino.

Anche Pia verrà informata della cosa da Jana e vorrebbe andare lei stessa a riprendersi il figlio, ma purtroppo non ce la farà. Il parto l'ha messa a dura prova e sarà ancora molto debole, per questo motivo ci sarà qualcun'altra disposta a salvare il bambino per riportarlo da Pia e farglielo conoscere così per la prima volta, visto che la donna da quando ha partorito non ha avuto ancora modo di vederlo.

Questa persona è Jana, che insieme ad Abel andrà in convento per riportare il bambino a casa. Quando arriveranno, per prima cosa, inizieranno a indagare per capire se l'informazione riportata da Feliciano è veritiera, ma alla fine si ritroveranno a lasciare il convento a mani vuote e senza effettivamente sapere se il bambino si trovi lì.

Jana riesce finalmente a salvare il bambino di Pia

Tutti a palazzo saranno disperati e non avranno la benché minima idea su come si possa salvare il bambino, ma ci sarà Jana ad escogitare qualcosa. Metterà su un piano di salvataggio in cui coinvolgerà non solo Abel, ma anche Manuel, che ovviamente non esiterà un attimo per aiutare Jana.

I tre si recheranno nuovamente al convento e a quanto pare Manuel, all'interno del piano, sarà di fondamentale importanza per scoprire se il bambino si trovi veramente lì. Tutti a palazzo saranno in attesa di scoprire se il piano si concluderà nel migliore dei modi, e fortunatamente ci saranno buone notizie. Jana rientrerà a La Promessa con il bambino e finalmente potrà consegnarlo alle braccia di Pia.

C'è Cruz dietro il rapimento del bimbo?

Dietro la storia del rapimento, però, si nasconderà ancora qualcosa di torbido. Perché Feliciano andrà da Petra e gli dirà che il bambino è stato tratto in salvo. Petra temerà che la notizia possa arrivare alle orecchie di Cruz, che invece scoprirà da sé che il bambino è tornato a La Promessa.

A quanto pare Cruz potrebbe essere implicata nel rapimento del figlio di Pia. I dubbi inizieranno a sorgere durante una conversazione tra Cruz e Petra. Quest'ultima dirà alla sua signora che la servitù ha scoperto il nascondiglio del bambino, ma perché Cruz avrebbe dovuto portare via il figlio a Pia?