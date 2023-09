Nel prossimi episodi de La promessa verrà a galla che Cruz potrebbe essere la sospettata numero uno per il rapimento del figlio di Pia. Una conversazione sibillina tra Petra e la signora inizierà a far sorgere i primi dubbi. Intanto il bambino verrà salvato da Jana, Abel e Manuel, che dopo vari tentativi riusciranno a portarlo via dal convento di Villalquino.

Candela riesce finalmente ad affrontare Pia

Jana e Abel si recheranno nel convento di Villalquino per capire se il bambino di Pia si trovi realmente lì. Mentre a palazzo ci sarà qualcuno che inizierà a nutrire dei dubbi sul possibile rapitore.

Per Mauro, infatti, sarà strano che Feliciano sia al corrente del luogo in cui si trovi il bambino. Dirà i suoi sospetti a Teresa che, a sorpresa, lo difenderà.

Intanto Pia lentamente si riprenderà e tutti i colleghi del personale di servizio si prenderanno cura di lei. Tutti a eccezione di Candela, che si sentirà in colpa per il fatto che il bimbo sia stato rapito proprio mentre era lei a badare a lui.

Non avrà il coraggio di affrontare l'amica e nemmeno Carlos riuscirà a farla ragionare. Successivamente, dopo diversi tentativi, Candela troverà finalmente la forza per affrontare Pia e le chiederà scusa per il rapimento del figlio, di cui si sente responsabile.

Jana, Abel e Manuel pronti per salvare il bambino di Pia

Jana e Abel, alla fine, andranno via dal convento senza il bambino e senza nemmeno sapere se si trovi realmente lì. Tutti saranno disperati, ma Jana si farà venire in mente un'idea. Per questo piano di salvataggio Jana avrà bisogno di un nuovo alleato oltre ad Abel, per questo chiederà aiuto a Manuel, che accetterà la proposta senza esitare un attimo.

Quando i tre si recheranno in convento per recuperare il bambino, Manuel sarà di fondamentale importanza per scoprire se il piccolo si trovi realmente lì. A palazzo tutti attenderanno con ansia l'esito del piano di salvataggio, quelli un po' più "distratti" forse saranno Teresa e Feliciano, che non faranno che avvicinarsi sempre di più.

Petra comunica a Cruz che il bambino è stato salvato dal convento

Sarà proprio Feliciano a comunicare a Petra che Jana, Abel e Manuel sono riusciti a salvare il bambino di Pia. Petra temerà che la notizia possa arrivare a Cruz, ma a quanto pare sarà già al corrente di tutto.

La donna non è stata informata della scomparsa del bambino dal personale di servizio, ma dalla sua fidata Petra. Prima del ritrovamento sarà proprio lei a dirle "la servitù crede di avere un indizio attendibile su dove si trovi il bimbo, penso che sappiano qualcosa". Date le circostanze, è Cruz la sospettata numero uno per il rapimento del bambino.