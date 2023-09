Nelle prossime puntate de La promessa, Ramona potrebbe essere il personaggio chiave che permetterebbe a Jana di portare a compimento il suo obiettivo: scoprire l'identità dell'assassino della madre e il perché della sua morte. Ramona è una vecchia amica di Dolores e solo lei è a conoscenza dell'origine del destino nefasto a cui è andata incontro la madre della ragazza. Sarà Jana a ritrovare Ramona in una capanna. Le sue condizioni di salute non saranno le migliori, ma grazie all'aiuto di Abel riusciranno a stabilizzarla.

Quando Ramona riprenderà le forze sarà proprio lei a riconoscere Jana, chiamandola però Mariana, il suo vero nome.

Ramona invita Jana a lasciare La Promessa

Jana proverà a estorcere a Ramona alcune informazioni in merito all'assassinio della madre, ma la donna non sarà disposta a dirle nulla. Secondo lei sarebbe meglio non "stuzzicare" il passato, soprattutto quando è doloroso come quello di Jana. L'unica cosa che le dirà sarà invitarla ad abbandonare il prima possibile La Promessa e glielo dirà per il suo bene.

Jana, però, non sarà disposta a farlo, così Ramona la metterà davanti a un bivio: se non lascerà La Promessa, non vorrà rivederla mai più.

Ramona rivede Marcos

Jana, però, non può lasciare La Promessa, non solo perché ha bisogno di scoprire chi abbia ucciso la madre, ma anche perché lì vive suo fratello Curro, che Ramona ricorda con il vero nome Marcos.

La donna le chiederà di vederlo e quando il giovane si presenterà davanti a lei, non riuscirà a trattenere le lacrime.

Si ricorderà dei momenti duri che hanno dovuto affrontare i due ragazzi e Ramona ha fatto di tutto pur di salvarli da qualsiasi tipo di pericolo, arrivando anche a cambiare il nome della ragazza da Mariana a Jana.

Anche in presenza di Curro, Ramona inviterà entrambi i fratelli a lasciare La Promessa, ma loro non vorranno sentire ragioni.

Curro è stato cresciuto come figlio di Eugenia e non se la sentirà di abbandonare la famiglia, mentre Jana non vorrà abbandonare suo fratello. Ramona non saprà più come raccomandarli di farsi una vita altrove, anche perché lei conosce la verità sulla morte della madre e visti i presupposti sembra che sia accaduto qualcosa di veramente grave che potrebbe compromettere il futuro di Jana e Curro.

Le lettere di Dolores

Ramona possiede alcune lettere che sono state scritte da Dolores e a quanto pare questi scritti contengono la verità su quanto è accaduto alla donna, ma non sarà disposta a consegnarle a Jana e Curro, anche perché "quella verità gli costerebbe la vita".

La dinamica dei fatti potrebbe prendere una piega inaspettata se i due ragazzi venissero a conoscenza dell'esistenza delle lettere, ma anche se i marchesi venissero a sapere che Ramona è tornata a La Promessa.