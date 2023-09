Le nuove anticipazioni de La promessa rivelano che nel corso delle prossime puntate ci sarà spazio per un clamoroso colpo di scena che avrà come protagonista Jana, la quale si renderà conto di essere stata ingannata in merito al suo passato.

Spazio anche alle vicende di Petra: si scoprirà che la donna nasconde un segreto importante che, fino a questo momento, non è ancora venuto a galla e come se non bastasse si ritroverà messa nei guai nel corso dei prossimi appuntamenti di questa stagione.

Jana scopre la verità sulla mamma: anticipazioni La Promessa

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa previste su Canale 5, rivelano che Jana si ritroverà "faccia a faccia" con Ramona.

Tra le due donne ci sarà l'ennesimo confronto, perché Jana vuole sapere ulteriori dettagli sul passato della sua mamma e Ramona è l'unica che la conosceva molto bene,

A quel punto, dopo essersi ritrovata alle strette, Ramona deciderà di svuotare il sacco e finalmente svelerà alla domestica come stanno le cose.

Jana, quindi, scoprirà che sua mamma Dolores non è morta come ha sempre creduto in tutti questi anni, bensì è viva e potrebbero addirittura incontrarsi.

Jana ingannata: anticipazioni La Promessa

Un colpo di scena spiazzante e al tempo stesso inaspettato per Jana, la quale si renderà conto di essere stata ingannata in merito alle vicende della sua mamma, perché mai prima d'ora qualcuno le aveva detto come stavano davvero le cose.

Una scoperta che spingerà Jana a rendersi conto di dover continuare a cercare la verità, dato che la domestica vorrà credere al racconto di Ramona e alla fine si convincerà del fatto che le sue non siano delle menzogne in merito alle vicende della sua mamma.

Ma non è finita qui, perché le anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa destinate al pomeriggio di Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Petra, la quale si ritroverà messa nei guai.

Petra nei guai e nasconde un segreto: anticipazioni La Promessa

La donna dovrà eseguire l'ordine della marchesa e quindi si addosserà le colpe per il rapimento del figlio di Pia.

Petra, messa alle strette, dovrà abbandonare il palazzo e prima di andare via definitivamente annuncerà le sue dimissioni al cospetto di tutti i suoi compagni di lavoro, molti dei quali resteranno spiazzati e non potranno credere a questa versione dei fatti circa il rapimento del piccolo Dieguito.

Tuttavia, nel corso dei nuovi episodi de La Promessa, verrà fuori che Petra sta nascondendo un clamoroso segreto legato al suo passato, il quale potrebbe avere delle conseguenze inaspettate e inattese sulla sua vita e su quella delle persone che la circondando. Di cosa si tratta? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi.

I fan de La Promessa polemici per la nuova durata della soap su Canale 5

Intanto, malgrado il cambio programmazione per la soap nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5 con una durata notevolmente ridotta e puntate fi appena 15 minuti al giorno, gli ascolti continuano ad essere positivi.

La media ascolti della soap in questa nuova fascia oraria si aggira sulla soglia di 1,6 milioni di spettatori al giorno, con punte di share che arrivano anche al 22%.

Numeri positivi anche se, la maggior parte dei fan social de La Promessa, hanno duramente sbottato per il trattamento riservato da Mediaset alle nuove puntate, ritenendo ingiusto sacrificare la soap con puntate "mini" della durata di 15 minuti al giorno (con annessa pausa pubblicitaria).