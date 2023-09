Il nuovo televoto che decreterà il preferito del Grande Fratello, di chiuderà nella diretta del 28 settembre. In attesa dell'esito, secondo i sondaggi, sarebbe Beatrice Luzzi a spuntarla su Vittorio, Giselda, Grecia e Arnold. L'attrice di Vivere sarebbe quindi la preferita. Non ci sarà eliminazione in questo turno di votazioni. Non si sa quindi, il destino del meno votato.

Televoto del 28 settembre, i nominati: Beatrice, Grecia, Vittorio, Arnold e Giselda

Questa edizione del Grande Fratello sta entrando nel vivo. Lo scorso lunedì c'è stata la prima eliminazione, avvenuta a distanza di due settimane dall'inizio del reality.

Ad uscire è stato Claudio Roma. Nella diretta del 28 settembre, si chiuderà invece il nuovo televoto che vede in nomination cinque concorrenti: Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Vittorio Menozzi, Arnold Cardaropoli e Giselda Torresan. Questa volta il televoto non è eliminatorio, visto che il più votato dal pubblico sarà il preferito. Chi otterrà più voti, stando alle parole di Alfonso Signorini, avrà un importante compito, che potrebbe cambiare le sorti degli altri concorrenti nominati. Il meno votato non verrà eliminato. Molto probabilmente, sarà il primo candidato all'uscita.

Beatrice la preferita dal pubblico secondo i sondaggi

Come sempre, i principali Forum dedicati al Grande Fratello, hanno lanciato dei sondaggi in rete pe capire il sentiment del pubblico.

Ad esempio, prendendo il sondaggio presente sul 'Forum del Grande Fratello', si scopre che la più votata dal pubblico è l'attrice Beatrice Luzzi con il 38% delle preferenze. L'attrice che nella casa non sembra essere molto amata per via dei suoi modi diretti e taglienti, è molto apprezzata invece dai telespettatori. I dati aggiornati al 27 settembre, danno in seconda posizione Vittorio con il 26% delle preferenze.

Terza piazza per Giselda.

Grande Fratello del 28/09: Arnold il meno votato dal pubblico

Agli ultimi due posti, secondo i sondaggi, ci sono Grecia e Arnold. Quest'ultimo al momento risulta essere il meno votato con solo l'5% delle preferenze. A quanto pare il giovane non è riuscito ad entrare nel cuore dei telespettatori. Come accennato, Arnold non rischia l'uscita nella puntata del 28 settembre, visto che non è prevista nessuna eliminazione.

Con ogni probabilità finirà dritto in nomination nel prossimo televoto. La prossima eliminazione dovrebbe avvenire la prossima settimana. Sempre che il Grande Fratello non decida di stravolgere tutto. Comunque sia, per scoprire l'esito del televoto, bisognerà attendere la diretta di oggi 28 settembre, in onda a partire dalle 21:25 circa su Canale 5. Sarà Beatrice a spuntarla su tutti?