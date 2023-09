Nelle prossime puntate della soap opera La Promessa in onda su Canale 5 ci sarà spazio per parlare di Pia. La governante verrà costretta da Cruz a sposare Gregorio, per non creare scompiglio dopo che tutti alla villa verranno a sapere della sua gravidanza. Il maggiordomo cercherà di avvelenarla e verrà portato via in manette, ma tornerà alla tenuta. Qui avrà uno scontro con Romulo, che verrà accusato di aver ucciso il suo fratellino: che cosa è successo in passato?

La Promessa nuove anticipazioni: l'agonia di Pia

Le anticipazioni dei prossimi episodi della soap La Promessa raccontano che la gravidanza di Pia verrà alla luce e che Cruz la obbligherà a sposare Gregorio, visto che dirà di essere il padre del bambino per coprire il defunto Juan.

Da quel momento in poi la vita di Pia sarà un incubo. Non solo dovrà vivere accanto a un uomo che non ama, ma si sentirà sempre più male fisicamente, fino a perdere tutte le forze. Jana scoprirà che la causa del malessere di Pia è dovuto a una somministrazione continua di veleno e vorrà scoprire chi è il responsabile.

In un primo momento tutti i sospetti ricadranno su Petra, che verrà relegata a umile serva. Solo successivamente si verrà a sapere che è stato Gregorio a far bere di nascosto a Pia la cicuta, infuso fatto con una pianta velenosa, in modo da farle perdere il bambino. Il maggiordomo verrà portato via in manette e arriverà il momento del parto.

Anticipazioni soap La Promessa: Jana e Manuel salvano il bambino di Pia, torna Gregorio

Continuando con le anticipazioni della soap opera La Promessa, Jana aiuterà Pia durante il parto, che metterà in pericolo sia la mamma che il figlio. Per fortuna tutto andrà bene, ma il neonato sparirà nel nulla.

Dopo diverse ricerche Abel rintraccerà il piccolo in un convento.

Grazie a un piano perfetto Jana e Manuel salveranno il bambino di Pia e lo riporteranno tra le sue braccia. I guai per la governante non finiranno qui: Gregorio, colui che ha cercato di ucciderla, rientrerà alla villa.

Il maggiordomo inizierà a comportarsi in maniera molto strana nei confronti di Romulo, che chiederà a Pia di scoprire cosa nasconda il marito.

Gregorio gela Romulo, responsabile della morte del suo fratellino

Nonostante lo tempesti di domande, Pia non riuscirà a capire il motivo del turbamento di Gregorio. Ci sarà il confronto diretto tra i due maggiordomi, che porterà alla luce una verità inquietante sul loro passato.

Come rivelano le anticipazioni della soap La Promessa, Gregorio gelerà Romulo: "Hai ucciso il mio fratellino". Tra i due è successo qualcosa di molto grave che presto verrà a galla. Questa non sarà l'unica rivelazione.

Anche Petra ha un segreto che non ha mai confidato a nessuno, compresa Cruz: quale sarà?