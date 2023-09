“Amore ti amo, ti guardo tutti i giorni, stai tranquilla ti aspetto”, firmato Daniele Dal Moro: così l'imprenditore veneto in un video missaggio indirizzato alla compagna Oriana Marzoli impegnata in Spagna al Grande Fratello locale.

Le parole di Daniele

"Siamo abituati a stare sempre insieme e so che non è facile staccarsi per tanto tempo senza poterci vedere ne sentire, Oriana ragazzi è una persona fantastica e mi piacerebbe che tutti quanti la conoscessero come la conosco io. Divertiti e fai la brava" ha proseguito Dal Moro dimostrando dunque vicinanza, affetto e sostegno alla compagna impegnata in una nuova avventura televisiva.

Vi prego ragazzi quel "Ti amo", "non è facile per me perché il sentimento è molto grande"



Lui che si commuove…..



Daniele è davvero un ragazzo raro!!



❤️❤️❤️❤️❤️❤️#oriele pic.twitter.com/Ta7x6h3NOD — ✨Alessia Amanim  ✨ (@alessiaamanim) September 19, 2023

Le dichiarazioni di Oriana al GF spagnolo

Il video di Daniele Dal Moro potrebbe essere frutto di alcune riflessioni effettuate dalla stessa Oriana Marzoli in seno al programma. Parlando con alcuni compagni d'avventura, l'influencer venezuelana ha infatti riferito di essere molto innamorata del suo fidanzato rivelando che quando terminerà la sua esperienza in Spagna potrebbe rientrare in Italia e fare dei passi importanti con lui: "Quando esci o ci lasciamo o ti sposo.

Io ti sposo" le avrebbe detto il fidanzato poco prima della sua partenza.

"Questa cosa non me l’aveva mai detta prima. Mi ha anche detto di andare a vivere con lui. E cosa farò io? Andrò e lo farò anche di corsa. Prendo il mio Cocco e vado. Mi piace tanto Verona è una città splendida. Mi sento così a mio agio in quella città" ha proseguito, evidenziando come tra i programmi della coppia ci sia anche la convivenza

La reazione di alcuni fan della coppia

A dirla tutta sorprendono e non poco le rivelazioni della Marzoli, che ha trascorso l'intera estate a lasciare e riprendere il compagno.

Gli Oriele come li hanno ribattezzati i fan hanno dato vita ad una serie infinita di tira e molla che a molti hanno fatto storcere il naso, lasciando ipotizzare che il loro atteggiamento fosse frutto solo della voglia di apparire e nulla di più.

"Un ragazzo speciale e unico" ha scritto un utente su X a corredo del video di Daniele Dal Moro.

Qualcun altro ha fatto invece notare come l'ex gieffino si sia persino commosso parlando della compagna, segno di un legame che entrambi hanno sempre asserito essere molto forte. E' stata la stessa Marzoli di recente ad averlo confermato spiegando in questi termini il motivo per il quale ogni volta, dopo un litigio, uno screzio o un allontanamento, i due alla fine si riappacificano sempre.