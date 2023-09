Le vicende della soap opera spagnola La Promessa lasciano con il fiato sospeso. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, la dark lady Cruz Ezquerdo (Eva Martin) avrà un acceso litigio con il marito Alonso (Manuel Regueiro) in cui emergeranno i rancori del passato, a causa della figliastra Catalina de Lujan (Carmen Asecas). Il marchese si infurierà con la consorte, per aver venduto a sua insaputa la spilla della sua defunta moglie Carmen. Cruz oltre a rimproverare il marito per non aver mai accettato la sua famiglia, gli ricorderà che suo padre Juan Ezquerdo è rimasto vittima di un incidente mortale a seguito di una discussione avuta con lui.

In poche parole Alonso sarà considerato dalla moglie il responsabile della precipitosa partenza dalla tenuta dell’ormai defunto suocero.

Trame spagnole, La Promessa: Catalina accusa Petra di aver rubato la spilla di sua madre

Le anticipazioni sui nuovi episodi, svelano che Catalina farà di tutto per ritrovare la spilla della sua defunta madre Carmen dopo che Cruz non le saprà dire che fine abbia fatto. La fanciulla al funerale del barone Juan vedrà una signora sconosciuta indossare il prezioso gioiello, e si chiederà come sia potuto accadere ciò. La giovane dopo essersi confidata con la cugina Martina (Amparo Pinero) sulla questione, farà delle indagini e scoprirà che la spilla è stata acquistata dalla sopracitata donna da un usuraio.

A questo punto Catalina si recherà dal rivenditore in compagnia di Mauro Moreno (Antonio Velazquez): il criminale farà capire di aver comprato la spilla da Petra Arcos (Marga Martinez). Quest’ultima verrà affrontata subito da Catalina, la quale esigerà ricevere delle spiegazioni dopo averla accusata di aver rubato l’oggetto che apparteneva a sua madre: a interrompere lo scontro sarà la marchesa Cruz, facendo sapere alla figliastra di aver ordinato lei alla sua domestica di vendere la spilla per organizzare il suo compleanno con il denaro guadagnato.

Catalina minacciata dalla matrigna, Alonso prende le difese della figlia

In preda alla furia Catalina si scaglierà contro la sua matrigna Cruz, che risponderà alla sua aggressione minacciando di farle fare i conti con delle conseguenze amare. A intervenire in difesa della ragazza ci penserà Alonso, facendole presente che Catalina era l’erede della spilla della sua prima moglie venuta a mancare molti anni prima.

I due coniugi finiranno per discutere, e Cruz coglierà l’occasione per accusare il marito della scomparsa di suo padre Juan, e di non averla mai amata quanto la defunta Carmen. Lo scontro tra la marchesa e Alonso avrà luogo mentre alla tenuta continueranno ad andare avanti i preparativi per le nozze tra Manuel (Arturo Sancho) e Jimena (Paula Losada): i futuri sposi infatti annunceranno che il lieto evento si svolgerà tra due settimane.