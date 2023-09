Terra Amara continua a raccontare le vicende dei protagonisti di Cukurova e le anticipazioni annunciano che presto Behice morirà. Dopo essere stata incastrata per l'omicidio di Hunkar, la donna preferirà lasciarsi andare nel vuoto prima di essere colpita da Demir. Mujgan e Fikret saranno tra i pochi presenti al suo funerale che si terrà a Istanbul, lontano dalla famiglia Yaman. La dottoressa soffrirà molto per tutto quello che è accaduto e prima di dire addio a sua zia, la perdonerà per tutto il male che ha fatto. Mujgan non potrà fare a meno di ricordare che Behice le è stata sempre accanto, fin da quando era una bambina.

Anticipazioni di Terra amara: la morte di Behice

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che presto Behice verrò incastrata grazie alle indagini dell'investigatore privato ingaggiato da Zuleyha. La donna si darà alla fuga, ma a inseguirla ci saranno Mujgan, Fikret, Zuleyha e Fekeli e sulle sue tracce ci sarà anche Demir, pronto a vendicare la morte di sua madre.

Per Behice non ci sarà più via di scampo e messa con le spalle al muro si ritroverà con l'arma di Demir puntata contro. Non avrà altra scelta che lanciarsi nel vuoto e morirà con il sorriso per aver tolto a Demir la soddisfazione di premere il grilletto. Tutti saranno sconvolti per quanto accadrà, ma Mujgan sarà particolarmente turbata per la fine della zia.

Anticipazioni delle prossime puntate: Mujgan e Fikret partono per Istanbul

Le prossime puntate di Terra amara vedono sotto i riflettori la fine di Behice. Per Mujgan sarà un colpo al cuore scoprire che sua zia era un'assassina, ma sarà l'unica a soffrire per la sua morte. Demir chiederà che la donna non venga seppellita ad Adana, ma a Istanbul, lontano da Hunkar e dalla sua famiglia.

Fikret si offrirà di accompagnare Mujgan e le starà accanto nel difficile momento dei funerali di Behice, ai quali parteciperanno soltanto tre persone. Quando avrà occasione di restare da sola accanto al corpo della zia, la dottoressa le parlerà con il cuore in mano. "Ti perdono per tutto quello che hai fatto per me quando ero piccola", dirà Mujgan prima di salutare per sempre sua zia.

Fikret sta accanto a Mujgan nel difficile giorno dei funerali di Behice

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Mujgan riuscirà a dare il suo perdono a Behice per tutto il male commesso. La dottoressa non potrà fare a meno di ricordare i bei momenti trascorsi con lei nella sua infanzia e ammetterà che Behice è stata l'unica a starle sempre accanto.

Fikret tornerà vicino a Mujgan e la abbraccerà, pronto a riportarla a casa. I due trascorreranno insieme la notte a Istanbul e poi ripartiranno per Cukurova.