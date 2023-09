La soap opera turca intitolata My home my destiny che a partire da lunedì 4 settembre 2023 continuerà a fare compagnia ai telespettatori italiani su Mediaset Infinity, riserva ancora tantissime sorprese. Le anticipazioni sui nuovi episodi della seconda stagione, raccontano che non sarà soltanto l’infermiera Benal a far entrare in crisi i due coniugi Zeynep Göksu e Mehdi Karaca. In particolare quest’ultimo inizierà a mostrare un lato brutto del suo carattere, non appena in città farà ritorno Burhan (Teoman Kumbaracıbaşı), suo ex amico e ex fidanzato di sua sorella Mujgan (Zeynep Kumral).

Zeynep a causa dell’aggressività del marito, verrà licenziata dal suo datore di lavoro Barış.

Spoiler turchi, My home my destiny: Mehdi minaccia Burhan

Nelle prossime puntate della telenovela, diversi commercianti del quartiere in cui vive Mehdi riceveranno tanto caffè in omaggio da Burhan: quest’ultimo si rivelerà essere l’ex fidanzato di Mujgan. A far luce sulla fine della storia d’amore di sua sorella sarà Mehdi, raccontando alla moglie Zeynep che in passato il padre di Burhan mise fine all’esistenza del suo genitore: a causa del terribile omicidio il meccanico decise di chiudere ogni rapporto con il cognato.

Dagli spoiler turchi si evince che la durissima reazione di Mehdi non si farà attendere, nell’istante in cui il suo collega Ali (Emir Talha) gli consegnerà il pacco omaggio di caffè da parte di Burhan.

In preda alla furia, il meccanico si scaglierà contro l’ex fidanzato di sua sorella e lo minaccerà dicendogli di stare distante dai suoi familiari. Ci sarà ancora più tensione quando Mehdi scoprirà che Sehrat, l’ex marito della sua ex Benal, è uno scagnozzo di Burhan. Il marito di Zeynep inizierà a sospettare che il suo ex amico sia tornato in città proprio per mettergli il bastone tra le ruote.

Zeynep impedisce al marito di aggredire Burhan, Mujgan corteggiata dal suo ex fidanzato

A questo punto Burhan farà sapere a Mehdi di non avercela affatto con lui, e gli ricorderà che suo padre non è morto per mano sua: a interrompere l’ennesimo scontro tra i due ci penserà Zeynep, la quale con il suo intervento provvidenziale riuscirà a impedire al marito di aggredire nuovamente il suo peggior nemico.

La fanciulla però, finirà per entrare in crisi a causa dell’atteggiamento violento di Mehdi e addirittura perderà il lavoro per essersi presentata in ritardo nell’ufficio dell’avvocato Barış.

Intanto Burhan dimostrerà di essersi rifatto vivo per riavere al suo fianco la sua ex Mujgan, dato che la corteggerà facendole tanti regali.