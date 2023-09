Nelle vicende della soap opera spagnola La Promessa non mancano intrighi e tensione. Nei nuovi episodi in programmazione su Canale 5, la protagonista Jana Exposito (Ana Garces) dopo essere stata nella sua casa d’infanzia farà rimanere senza parole Curro (Xavi Lock), nell’istante in cui gli dirà di aver scoperto che sono fratelli. Purtroppo lui non le crederà, poiché sarà convinto che stia giocando con i suoi sentimenti.

Trame spagnole, La Promessa: Cruz furiosa, Jimena fa credere a Manuel di essere incinta

Le anticipazioni provenienti dalla Spagna, raccontano che nelle prossime puntate la marchesa Cruz (Eva Martín) andrà su tutte le furie quando scoprirà che suo cognato Lorenzo (Guillermo Serrano) ha intrapreso una relazione con Elisa.

La darklady in preda alla rabbia sfogherà la sua ira contro Jana, per aver assistito a un bacio tra il capitano e la baronessa: come punizione, Cruz deciderà di rimandare la giovane domestica al servizio dei genitori di Jimena (Paula Losada), in cui ha rischiato la vita per aver lavorato duramente nei campi.

Nel contempo Jimena si prenderà gioco del marito Manuel (Arturo Sancho) ancora una volta, facendogli credere di aspettare il loro primo figlio.

Jimena teme di essere smascherata, Jana capisce di essere spiata da qualcuno

A smascherare Jimena però sarà Jana, la quale scoprirà che non è affatto incinta ascoltando una conversazione tra la stessa e la madre. Nel contempo la figlia dei duchi de Los Infantes entrerà in crisi, nell’istante in cui la suocera Cruz vorrà farla visitare da un dottore, poiché avrà il timore che il suo inganno possa venire a galla.

A questo punto Jana dopo aver rimesso piede nella casa in cui è nata in compagnia di Maria (Sara Sanchez Molina), approfitterà dell’occasione per continuare a indagare sul rapimento del fratello Curro e sull’omicidio della madre Dolores. La fanciulla troverà un biglietto e si renderà conto di essere spiata da qualcuno.

Petra cambia atteggiamento durante l’assenza di Cruz, Curro sospetta di Jana

Intanto non passerà il cambio di atteggiamento di Petra (Marga Martínez), la quale mostrerà il lato più umano del suo carattere mentre la padrona Cruz non si troverà al palazzo poiché trascorrerà dei giorni in una casa di riposo: addirittura la cameriera si offrirà di realizzare l’abito da sposa di Maria.

Non appena la marchesa farà ritorno a La Promessa, la sua fedele complice Petra la metterà al corrente di tutti gli eventi accaduti.

Ben presto si rifarà viva anche Jana, la quale svelerà a Curro che il suo vero nome in realtà è Marcos e di essere suo fratello: il giovane ragazzo purtroppo sospetterà che la domestica lo stia ingannando.