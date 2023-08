La verità sta per arrivare nelle nuove puntate La Promessa, quando Jana rivelerà finalmente a Curro che sono fratelli. Questo non sarà l'unico segreto che verrà a galla, dopo che Cruz tornerà alla villa dimessa dal sanatorio, nel quale è stata costretta a internarsi per non finire in prigione.

Ebbene sì, perché nei prossimi episodi, la marchesa di Luján tenterà di porre fine alla vita della baronessa, sua acerrima nemica ed ereditiera della fortuna di Juan.

Quando Cruz tornerà alla villa lo farà più decisa che mai per vendicarsi di Elisa de Grazalema e Lorenzo de la Mata.

Intanto, Curro scoprirà dopo un lungo e penoso percorso personale, di essere il fratello di Jana e, come se non bastasse, la reale identità di sua madre. Cruz gli ha mentito.

Di seguito, tutta la verità su Curro e Jana e la bugia di Cruz nelle prossime puntate La Promessa.

Nuove anticipazioni de La Promessa su Canale 5: il ritorno di Cruz

Quando la baronessa Elisa arriverà alla villa, per Cruz sarà un incubo. Verrà infatti a sapere che è lei la misteriosa ereditiera della fortuna di Juan. L'unico modo per riavere la sua parte di denaro è quella di ucciderla.

Cruz però non sa che Lorenzo la sta proteggendo, in quanto è il suo amante. Non avendo altra soluzione, proverà strangolarla, ma verrà fermata da Alonso, che le imporrà di farsi internare per non finire in prigione.

E così, come svelano le anticipazioni La Promessa Cruz verrà internata in sanatorio per qualche tempo, dando respiro alla villa. Arriverà però il momento del suo ritorno e tutti tremeranno, Elisa in primis. Curro avrà modo di scoprire tutta la verità sulle sue origini e anche sulla bugia imperdonabile che gli ha raccontato Cruz.

Curro scopre chi è la sua vera madre

Jana è arrivata alla grande tenuta de La Promessa con un preciso obiettivo: trovare gli assassini di sua madre e il fratello rapito. Dopo l'arrivo di Curro, ogni tassello andrà al posto giusto, non senza conseguenze.

Cruz ha sempre mentito al giovane, a partire dall'identità di suo padre, che non è affatto Lorenzo.

La nobildonna gli farà anche credere che Eugenia è su una sedia a rotelle per colpa del padre o, almeno, colui che credeva tale fino alla scoperta incredibile di Jana e Pia.

Come svelano le anticipazioni, Cruz mentirà anche sulle origini materne di Curro. Eugenia non è sua madre. Ancora una volta, a venire a capo della faccenda sarà Jana.

E sarà dunque Jana a raccontare a Curro che sono entrambi figli della stessa donna, Dolores, una fanciulla che lavorava nel palazzo molti anni fa e che fu giustiziata. Non è finita qui.

Jana rivela a Curro che sono fratelli con conseguenze inaspettate (Video)

Nei prossimi episodi della soap opera La Promessa che andranno in onda su Canale 5 vedremo un momento molto emozionante, la riunione tra due fratelli, sperati da piccoli per colpa delle manipolazioni di ricchi potenti disposti a tutto.

Jana rivelerà a Curro che sono fratelli e che Dolores è la loro madre. Per il giovane non sarà facile accettare questa realtà, convinto da sempre di essere figlio di Lorenzo ed Eugenia.

Non è difficile immaginare che questa notizia cambierà per sempre il rapporto tra Curro e Jana e porterà conseguenze inaspettate per entrambi, perché i segreti non saranno finiti qui. Cruz farà di tutto per mettere loro i bastoni tra le ruote, anche per quanto riguarda la sua implicazione e quella di Juan sia nella morte di Dolores che nel rapimento di Curro.