La telenovela spagnola La Promessa continua a tenere incollati i telespettatori di Canale 5. Nelle nuove puntate, Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) non appena il giovane Curro (Xavi Lock) lo metterà alle strette gli dirà di non essere suo padre. Il capitano però nasconderà al ragazzo la drammatica verità sulle sue origini, facendogli capire che è meglio tacere sulla questione.

Spoiler spagnoli, La Promessa: Curro scatena la furia del padre Lorenzo

Le anticipazioni sui prossimi episodi dell’amata soap opera, raccontano che presto si assisterà all’arrivo di Lorenzo, marito di Eugenia (Alicia Moruno), e padre del giovane Curro: la new entry dopo essere giunto al palazzo vorrà impossessarsi a tutti i costi del denaro del defunto barone Juan (Alberto Gonzalez), facendo storcere il naso alla cognata Cruz (Eva Martin).

Sin da subito il conte de la Mata avrà un rapporto difficile con il figlio Curro, e si assisterà al loro primo acceso litigio quando andranno a fare visita a Eugenia al sanatorio. In particolare il ragazzo farà infuriare il genitore, nell’istante in cui gli dirà di non aver ancora perso la verginità: in preda alla rabbia, Lorenzo porterà Curro in un lupanare facendolo entrare in crisi. Il marchese Alonso (Manuel Regueiro) si infurierà di brutto con il cognato, per aver obbligato il figlio a mettere piede in un cattivo ambiente, nonostante ciò il conte non avrà alcun senso di colpa, ed esigerà che Curro diventi al più presto un uomo.

Jana cura le ferite di Curro, Cruz ascolta un consiglio di Petra

Successivamente Curro si scaglierà contro il padre Lorenzo, dicendogli di essere un codardo per non essersi mai preso cura della moglie Eugenia: questa volta il capitano prenderà a frustate il figlio e lo obbligherà a rispettarlo da adesso in avanti. Curro si farà consolare sia da Martina (Amparo Pinero) che da Jana Exposito (Ana Garces), la quale dopo avergli disinfettato le ferite gli dirà che Lorenzo prova così tanto disprezzo nei suoi confronti poiché non è il suo vero padre.

In un primo momento il giovane ragazzo si arrabbierà con la domestica, per aver dubitato dell’onore di sua madre Eugenia.

Nel giro di qualche ora Curro dimostrerà di aver dato peso alle parole di Jana, visto che esigerà sapere dalla marchesa Cruz se è veramente il figlio del capitano Lorenzo: la dark lady dopo aver rimproverato il nipote, su consiglio di Petra (Marga Martinez) gli farà credere di essere nato da un tradimento della madre Eugenia. Parecchio sconvolto a causa della versione raccontata da Cruz, Curro affronterà Lorenzo, il quale si limiterà soltanto a confermargli di non essere il suo padre biologico.