Oriana Marzoli potrebbe entrare nella casa del Gran Hermano 8, l'equivalente del Grande Fratello in Italia. Sulla pagina social ufficiale del programma infatti è stato pubblicato un video in cui vengono messi in mostra degli indizi che ricondurrebbero all'influencer venezuelana. La stessa Oriana di recente ha annunciato un nuovo progetto, ma non ha ancora rivelato nulla di ufficiale ai suoi fan.

Lo spot televisivo

La pagina ufficiale del Gran Hermano ha pubblicato un video per fornire alcuni indizi su una concorrente che prenderà parte al Reality Show.

All'inizio della clip si notano un asino, una Barbie, uno specchio e un bulldog francese. Sebbene non sia stato rivelato il nome della concorrente che si nasconde dietro questi indizi, moltissimi telespettatori hanno pensato a Oriana Marzoli.

Empieza una nueva semana y nuestras ganas de jugar continúan 🔎 ¿Qué concursante de #GHVIP8 se esconde tras estas pistas? 🤔 pic.twitter.com/lAqj3WlB7O — Gran Hermano (@ghoficial) September 4, 2023

Le ipotesi dal web

Per capire se Oriana Marzoli diventerà una concorrente del Gran Hermano bisognerà attendere il prossimo 14 settembre 2023, data fissata per l'inizio del reality show. Secondo la maggior parte dei telespettatori, l'influencer venezuelana varcherà comunque presto la porta rossa per mettersi nuovamente in gioco.

Gli indizi presenti nel video condurrebbero di fatti proprio a lei: l'asino viene accostato a Oriana, perché in una precedente esperienza al Grande Fratello iberico l'infuencer prima di entrare in casa era stata "accolta" da numerosi animali compreso un asinello. La Barbie rievocherebbe il suo soprannome mentre lo specchio riprenderebbe l'abitudine della venezuelana di osservare la propria immagine riflessa.

Il bulldog francese sarebbe infine l'indizio più palese di una sua possibile presenza: Marzoli infatti possiede un bulldog francese dal nome Cocco.

Ma non è tutto, perché nei forum che si occupano di programmi iberici da settimane si parla di una possibile partecipazione dell'influencer venezuelana al Gran Hermano 8.

Le dichiarazioni di Oriana Marzoli

In uno degli episodi di Mtmad (social iberico) Oriana Marzoli ha rilasciato delle importanti dichiarazioni sul suo prossimo progetto di lavoro: "Ho un obiettivo, che sono sicuro al 100% raggiungerò. Ho molta fiducia in me stessa, ed è una cosa che farò presto".

A completare il quadro quanto rivelato dall'ex fidanzato della Marzoli, Daniele Dal Moro, che qualche settimana fa ha parlato di un progetto che avrebbe condotto l'allora compagna all'estero per un po' di tempo.

A questo punto non resta che attendere l'inizio del Gran Hermano 8 per capire se il nuovo progetto di Oriana Marzoli la vedrà nuovamente all'interno della casa. In Spagna, l'influencer è molto conosciuta e ha già partecipato a diversi reality.