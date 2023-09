È tornato il sereno tra Edoardo Donnamaria e Matteo Diamante. Tutto è partito da un post pubblicato da Matteo in cui ha sostenuto che i "Donnalisi" (nome utilizzato dai fan di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi) non esistono più. Tramite il suo account Instagram, Donnamaria ha ammesso di esserci rimasto male per le parole dell'amico e ha rivelato di averci discusso. Successivamente hanno chiarito in quanto hanno instaurato un bel legame dentro e fuori dal Grande Fratello Vip 7.

Lo sfogo di Edoardo

Edoardo Donnamaria, attraverso il suo profilo Instagram, ha fatto chiarezza su quanto accaduto con Matteo Diamante.

Il conduttore radiofonico ha ammesso di avere avuto una discussione con il suo amico: "Ho parlato con Matteo, gli ho detto che ci sono rimasto male per il post che ha fatto e di evitare in futuro. Abbiamo parlato e si è scusato. Abbiamo chiarito come due persone civili". Nonostante la delusione, Donnamaria ha riferito di essersi messo nei panni del suo amico e di avere capito il suo sfogo: da mesi, Diamante viene accusato da alcuni fan dei "Donnalisi" di essersi avvicinato alla coppia solo per avere risultati migliori nel suo lavoro.

Secondo il punto di vista di Edoardo, a lungo andare una situazione simile per chi lavora con i social non è facile da sostenere. Dunque, il suo sfogo potrebbe essere nato da un certo malessere covato settimana dopo settimana.

Donnamaria ha ribadito di essersi molto affezionato a Matteo, al punto che lo ritiene un bravissimo ragazzo. Tuttavia, non è mancata l'ironia da parte del conduttore radiofonico sul fatto che in alcuni casi il suo amico si fa un po' troppo gli affari degli altri.

Il post della discordia

La polemica era nata dopo un post pubblicato da Matteo Diamante su X (ex Twitter).

Il giovane si era rivolto a tutti coloro che hanno sempre sperato in un ritorno di fiamma tra Edoardo e Antonella Fiordelisi: "È palese, non ci sarà mai più niente". Inoltre, aveva spiegato di essere stanco di essere dipinto da alcuni fan come colui che ha sempre remato contro la coppia nata al Grande Fratello Vip 7.

Aveva poi spiegato che pur di vedere sereni e tranquilli i suoi amici, era disposto anche a frequentarli separatamente o con un ulteriori nuovi partner.

Matteo e Edoardo: un'amicizia nata sotto i riflettori

Edoardo Donnamaria e Matteo Diamante si sono conosciuti grazie al Grande Fratello Vip 7. I due giovani hanno continuato a frequentarsi lontano dai riflettori poiché erano fidanzati rispettivamente con Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon (quest'ultime all'interno della casa hanno instaurato un legame di amicizia). Matteo e Edoardo hanno anche avviato alcuni progetti di lavoro insieme.