Nelle prossime puntate de La Promessa, Pia sarà sul punto di essere licenziata da Cruz. Tutto accadrà nel momento in cui Petra rivelerà alla marchesa che la governante non ha abortito.

La moglie di Alonso andrà su tutte le furie ma, inaspettatamente, in soccorso di Pia giungerà Gregorio, il nuovo maggiordomo della tenuta, che riuscirà ad evitare che Pia venga licenziata. L'uomo dichiarerà che il bambino è figlio suo.

Petra scopre che Pia non ha abortito nelle prossime puntate de La Promessa

Continua il successo de La Promessa, la soap tv ambientata nella Spagna di inizio '900.

A destare l'interesse del pubblico, oltre alle vicende legate a Jana, anche la situazione di Pia, la governante della tenuta. La donna, rimasta incinta a seguito degli abusi del barone, aveva deciso inizialmente di abortire, salvo poi cambiare idea. La donna, per lungo tempo, ha tenuto nascosto il fatto di non aver abortito ma, ben presto, il suo segreto verrà scoperto anche da Petra. La domestica personale della marchesa cercherà così di usare l'informazione a suo vantaggio.

Petra riferisce a Cruz che Pia non ha abortito: spoiler La Promessa

Nel corso delle prossime puntate de La Promessa, Petra non perderà tempo e andrà subito a riferire a Cruz che Pia non ha abortito. La marchesa andrà su tutte le furie e sarà pronta a licenziare Pia.

Cruz in fondo era stata chiara sin dall'inizio. Se Pia voleva continuare a lavorare a La Promessa doveva interrompere la gravidanza. Il fatto che non lo abbia fatto e per di più che abbia mentito sarà inaccettabile per la marchesa. A questo punto, il pubblico rimarrà con il fiato sospeso, in attesa di scoprire se Cruz licenzierà oppure no la governante.

Scorrendo le anticipazioni, si viene a sapere che Pia potrà però contare sull'aiuto inaspettato del nuovo maggiordomo Gregorio.

Cruz vuole licenziare Pia, Gregorio si assume la paternità del bambino

Gregorio, contro ogni previsione, eviterà il licenziamento di Pia e lo farà mentendo alla marchesa. Il maggiordomo infatti si assumerà la colpa per il mancato aborto di Pia.

Non solo, davanti a Cruz, sosterrà che è lui il padre del bambino spiegando alla marchesa che si era fatto travolgere dalla passione con Pia quando lavorava ancora per i Duchi di Castellanos.

In definitiva è stato lui a convincere Pia a non abortire. Resta da capire per quale motivo Gregorio si voglia assumere la paternità di un bambino non suo. La vicenda sarà destinata a complicarsi ancor di più nel momento in cui Cruz costringerà il maggiordomo e Pia a sposarsi.

Per ulteriori dettagli, non resta che seguire i prossimi appuntamenti con La Promessa, in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 14:45.