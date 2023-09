Terra amara continua a emozionare i telespettatori e le anticipazioni annunciano ancora grandi colpi di scena. Sevda sarà sempre più protagonista e quando ritroverà la figlia attraverserà un periodo molto duro. Umit, convinta di essere stata abbandonata, non avrà intenzione di avere rapporti con la madre e le esprimerà tutto il suo odio. Sevda avrà un infarto a causa del rifiuto di sua figlia, ma presto la verità verrà a galla e potrà finalmente riabbracciare sua figlia.

Anticipazioni Terra amara: faccia a faccia tra Sevda e Umit

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che presto Sevda scoprirà che la nuova dottoressa di Adana, Umit, è la figlia che ha cercato per anni.

Quando si troverà di fronte alla ragazza verrà colta da una forte emozione, mentre Umit le esprimerà solo il suo disprezzo. La dottoressa è convinta di essere stata abbandonata da bambina e a nulla serviranno le suppliche di Sevda. Quest'ultima le spiegherà che poco dopo il parto sua figlia è stata rapita e non ha mai più avuto modo di vederla, nonostante l'abbia cercata a lungo. Le parole di Umit saranno molto dure, tanto che Sevda avrà un infarto.

Anticipazioni prossime puntate: l'odio di Umit per la madre

Le prossime puntate di Terra amara vedono al centro dei riflettori Sevda, che dopo anni di sofferenza rivedrà la figlia. Umit, però si rifiuterà di avere qualsiasi rapporto con colei che l'ha abbandonata.

Sevda non avrà nessuna intenzione di arrendersi e studierà un piano per incastrare la zia di Umit, colpevole di aver tenuto lontane madre e figlia per anni. Sevda rinfaccerà per telefono alla zia di averle impedito di vedere la figlia. Umit ascolterà la conversazione e capirà di essere stata presa in giro per tutta la vita.

La dottoressa sarà furiosa con la zia e verserà molte lacrime, riconoscendo che Sevda le ha sempre detto la verità.

Il trionfo della verità e l'abbraccio tanto atteso da Sevda e Umit

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Umit chiederà spiegazioni alla zia, sorpresa di sentirla. La donna tenterà di risolvere dicendole che per lei era meglio che stesse lontana dalla madre, ma Umit sarà a pezzi.

"Ho pianto ogni notte", dirà la dottoressa, ricordando le bugie che i suoi parenti le hanno raccontato da bambina. Successivamente ci sarà il tanto atteso incontro tra Umit e Sevda. La dottoressa pronuncerà per la prima volta la parola "mamma" e abbraccerà Sevda in un momento ricco di emozione. L'ex cantante non riuscirà a trattenere le lacrime e ringrazierà il cielo per aver esaudito le sue preghiere dopo anni di sofferenza.