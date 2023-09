Nicole Murgia si è ritrovata al centro di una polemica. Tutto è partito da un commento scritto da un utente sul social che riguardava la partecipazione di Oriana Marzoli al Grande Fratello spagnolo. L'utente, però, si è firmato a nome dell'attrice romana. Quest'ultima ha deciso di ricorrere alle azioni legali dal momento che qualcuno si è spacciato per lei.

Che cos'è successo?

Oriana Marzoli attualmente si trova "reclusa" nella casa del GF spagnolo, ma spesso piange per via della mancanza del suo fidanzato Daniele Dal Moro. In queste ore è apparso su X il commento di un utente a nome di Nicole Murgia: "Posso dire la mia sulla situazione Oriana? Vedo che tutti dite poverina, ma nessuno l’ha forzata eh. Guadagna anche bene lì dentro. Non è che sta in guerra e non può tornare. Può sempre uscire ‘se vuole’. Accanna".

Il commento non è passato inosservato ai fan dell'influencer venezuelana, tanto che hanno criticato Murgia per la presa di posizione.

Il chiarimento di Nicole

In seguito al commento apparso a nome di Nicole Murgia, la diretta interessata ha deciso di intervenire per fare chiarezza. Nel dettaglio, l'attrice ha precisato di non essere stata lei a pubblicare quel commento contro Oriana. Dopo aver chiesto di segnalare l'account ha fatto sapere di avere sporto denuncia.

Oriana e Nicole all'interno della casa di Cinecittà avevano instaurato una bellissima amicizia, tanto che hanno continuato a frequentarsi anche dopo la fine del Reality Show. Quest'estate hanno preso parte anche a un evento insieme in Costa Smeralda. Per questo motivo moltissimi fan non riuscivano a comprendere la presa di posizione di Murgia.

Il percorso di Oriana al GF spagnolo

Oriana Marzoli ha deciso di mettersi in gioco al GF spagnolo. La giovane, nelle precedenti puntate, si è ritrovata a un passo dal suo fidanzato ma per via di una penale imposta dalla produzione ha deciso di rifiutare l'incontro. Tale penale consisteva in una decurtazione di 12mila euro dal montepremi destinato al vincitore del programma.

Ogni giorno capita di vedere che Oriana pianga all'interno della casa, perché continua a sentire la mancanza di Daniele Dal Moro. La stessa concorrente ha ammesso che non pensava che avrebbe sofferto così tanto per amore. Inoltre non ha nascosto il desiderio di volere una famiglia con l'imprenditore veneto. Dal canto suo, anche Dal Moro ha più volte ribadito di sentire la mancanza della fidanzata, e si è detto pronto ad aspettarla.