Accadranno tanti colpi di scena nel corso delle puntate de La Promessa trasmesse prossimamente su Canale 5. Gli spoiler della soap opera annunciano che Curro scoprirà che Lorenzo non è il suo vero padre: è il frutto di una relazione clandestina della madre Eugenia con un altro uomo.

Anticipazioni La Promessa: Lorenzo scopre che il figlio è ancora vergine

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Lorenzo giungerà a Palazzo con l'unico scopo di mettere le mani sul patrimonio del Barone Juan, un'intenzione che non verrà gradita da Cruz. Lorenzo riserverà un comportamento malevolo nei confronti di Curro, che arriverà a un punto di non ritorno.

La frattura aumenterà quando chiederà al figlio se vuole andare trovare la madre Eugenia, rinchiusa all'interno di una casa di cura da Cruz. Curro accetterà l'idea e durante il viaggio si sfogherò con il padre, raccontandogli di essere ancora vergine. Una notizia che susciterà l'ira di Lorenzo che cambierà destinazione, tanto da accompagnarlo in un lupanare.

Curro accusa il genitore di non essersi mai assunto le proprie responsabilità

Curro andrà in crisi arrivando a indispettire perfino Alonso, che accuserà Lorenzo di aver portato il figlio in un posto così malfamato. Nonostante questo, il capitano De La Mata non sarà pentito visto e crederà che sia arrivato il momento che Curro diventi un uomo.

Padre e figlio avranno un pesante scontro. Il giovane lo accuserò di non essersi mai assunto le sue responsabilità, tanto da aver permesso che Eugenia venisse rinchiusa in un sanatorio. Gravi accuse che faranno arrabbiare molto Lorenzo, il quale prenderà a frustate Curro sulla schiena.

Cruz rivela a Curro che è frutto di una relazione clandestina di Eugenia

Jana inviterà Curro a riflettere sul motivo per il quale Lorenzo provi un astio così forte nei suoi confronti. Per questo motivo il giovane inizierà a sospettare di non essere il figlio del capitano De La Mata. Jana cercherà di indirizzare il ragazzo sulla giusta via, sebbene non dia subito gli esiti sperati, visto che l'accuserà di aver dubitato della rispettabilità di Eugenia.

Il giorno dopo Curro mediterà sul discorso di Jana, tanto da voler indagare a riguardo. Il ragazzo a questo punto domanderà alla zia se Lorenzo sia davvero suo padre. All'inizio Cruz ammonirà suo nipote per aver pensato male, ma poi accetterà il consiglio di Petra. La donna a questo punto spiegherà a Curro che i suoi sospetti sono fondati: è frutto di una relazione clandestina di sua madre Eugenia. Il giovane non esiterà ad assalire Lorenzo, che ammetterà di non essere il suo padre biologico e di non sopportarlo proprio per questo. Alla fine De La Mata inviterà Curro a mettere una pietra sulla vicenda, se non vorrà perdere il titolo da nobile e tutti i suoi agi.