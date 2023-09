Terra Amara continua a raccontare le vicende dei protagonisti di Cukurova e presto Zuleyha tornerà al centro delle scene. La donna passerà dei mesi dolorosi dopo la morte di Yilmaz, ma ritroverà il suo rapporto con Demir, tanto che ricambierà finalmente il suo amore. I sensi di colpa nei confronti dell'ex fidanzato, tuttavia, la accompagneranno a lungo. Una notte Zuleyha sognerà Yilmaz che le darà la sua approvazione per la storia con Demir e da quel momento si sentirà libera di vivere il suo matrimonio. Demir e sua moglie chiariranno anche le incomprensioni dovute alle lettere di Fikret e nulla sembrerà poterli separare.

Anticipazioni Terra amara: il grande cambiamento di Demir

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che la morte di Yilmaz sarà un dolore molto forte per tutti, in particolare per Zuleyha. La donna non riuscirà a credere di aver perso il suo amore a un passo dalla convivenza, ma accanto a lei ci sarà Demir che non la lascerà mai sola. Yaman dimostrerà di essere molto cambiato e non insisterà più con la moglie, consapevole di non poter più recuperare più il suo matrimonio. Il cambiamento di Demir farà nascere in Zuleyha un sentimento proprio quando tutto sembrerà perduto. La donna, però,avrà difficoltà a lasciarsi andare perché continuerà a pensare a Yilmaz.

Anticipazioni prossime puntate: Zuleyha fa un sogno speciale

Le prossime puntate di Terra amara vedono sotto i riflettori il riavvicinamento tra Zuleyha e Demir. La loro amicizia si trasformerà in qualcosa di molto importante, ma la signora Altun non potrà dimenticare l'amore provato per Yilmaz. Le cose cambieranno quando Zuleyha farà un sogno molto speciale.

Vedrà Yilmaz avvicinarsi a lei e salutarla per sempre. "Io me ne vado", dirà, mentre Zuleyha scoppierà in lacrime. "Demir è con te adesso e ti ama, devi amarlo anche tu", saranno queste le parole che attenueranno il dolore della ragazza.

Demir e Zuleyha più uniti che mai

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Zuleyha si sentirà più libera dopo aver sognato Yilmaz.

La donna si confiderà con Sevda e le racconterà tutto, dicendole di essere molto felice con Demir, sempre attento e premuroso nei suoi confronti. Tra Yaman e la moglie, tuttavia, ci sarà ancora una piccola incomprensione a causa di Fikret. Demir scoprirà che Zuleyha sapeva che le lettere anonime fossero opera del nipote di Fekeli e vorrà chiarire con lei. Zuleyha dirà a Demir di non avergli detto la verità solo per proteggerlo, temendo uno scontro tra lui e il fratellastro. I due si riappacificheranno tra baci e carezze, e nulla sembrerà più dividerli.