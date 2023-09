Diverse novità accadranno nel corso delle nuove puntate de La promessa che il pubblico avrà modo di vedere tra qualche settimana sui teleschermi di Canale 5. Le trame spagnole della soap opera segnalano che nascerà qualcosa di più di una semplice amicizia tra Maria e Lope. Una simpatia che troverà un ostacolo quando Salvador farà ritorno dalla guerra del Rift. Per questo motivo, la domestica sarà divisa tra il cuoco della tenuta e il fidanzato, appena tornato dalla guerra in Africa.

Anticipazioni La promessa: Maria e Lope si avvicineranno sempre di più

Le anticipazioni della tv soap La promessa, segnalano che Lope dimostrerà di provare più di una semplice amicizia per Maria. Di recente, il cuoco ha perso il controllo con la domestica, tanto da baciarla sulle labbra. Un gesto di cui si è pentito immediatamente, soprattutto per aver tradito la fiducia del suo migliore amico, Salvador. Lope, a questo punto, ha chiesto perdono a Maria per aver ceduto alle tentazioni.

Tuttavia, le cose cambieranno velocemente quando arriverà una brutta notizia a palazzo. Il cuoco e la domestica apprenderanno che Salvador è scomparso nel nulla durante la guerra del Rift in America. Per questo motivo, Maria e Lope si avvicineranno sempre di più, tanto che tra di loro nascerà un'intesa.

I due, infatti, diventeranno una coppia, all'oscuro che Salvador sia ancora vivo. Il militare giungerà alla tenuta in pietose condizioni. Un ritorno che creerà nuove dinamiche all'interno della soap opera spagnola.

Salvador fa ritorno a palazzo in pessime condizioni

Nelle prossime puntate de La promessa, Salvador farà ritorno a palazzo in pessime condizioni di salute.

Neanche a dirlo, Maria e Lope appariranno destabilizzati, tanto da sentirsi in colpa per quello che è successo tra di loro. In particolare, Maria faticherà non poco a recuperare il rapporto con il fidanzato. A tal proposito, Salvador inizierà ad accusare dei malesseri causati dalla lunga prigionia e dalla guerra. Il giovane, inoltre, inizierà a nutrire dei sospetti sui reali sentimenti di Maria che dimostrerà di essere sempre più presa da Lope.

Il militare mette Maria davanti ad una scelta: lui o Lope

I portali spagnoli annunciano che Salvador scoprirà che Lope e Maria hanno una relazione. Neanche a dirlo, il militare apparirà deluso dal comportamento della fidanzata e del suo migliore amico. Per questo motivo, Salvador metterà Maria di fronte ad una scelta: lui o Lope. Quale decisione prenderà la dolce domestica?

In attesa di sapere cosa deciderà di fare Maria, si ricorda che La promessa è in onda da lunedì al venerdì alle 16:40 sui teleschermi di Canale 5 oppure in diretta streaming "Mediaset Play Infinity".