Terra amara continua il racconto dei protagonisti di Cukurova e le anticipazioni annunciano la fine di Behice.

Nonostante la sua astuzia, alla fine la zia di Mujgan verrà incastrata da Zuleyha per l'omicidio di Hunkar. Messa alle strette la donna ammetterà le sue responsabilità, ma deciderà di farla finita lanciandosi nel vuoto. Per Mujgan sarà un duro colpo, ma potrà contare sul sostegno di Fikret. Il nipote di Fekeli accompagnerà la dottoressa a Istanbul per la sepoltura.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha incastra Behice

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che per Behice presto arriverà il momento della resa dei conti.

Grazie all'aiuto dell'investigatore privato e alla testimonianza di Sevda, Zuleyha riuscirà a incastrare la zia di Mujgan e la accuserà pubblicamente per l'omicidio di Hunkar. La donna non potrà difendersi dalle prove schiaccianti contro di lei e tenterà una disperata fuga con la macchina, che a causa di un guasto si fermerà, così Behice sarà costretta a scappare nel bosco. Fekeli e Zuleyha inseguiranno Behice e presto arriverà anche Demir, pronto a vendicare la morte della mamma. Arrivata su ciglio di un dirupo, Behice scenderà sarà con le spalle al muro e confesserà l'omicidio. Demir, armato di pistola, sarà pronto a togliere la vita all'assassina di Hunkar.

Anticipazioni prossime puntate: Behice si toglie la vita

Le prossime puntate di Terra amara vedono al centro dei riflettori la confessione di Behice. La donna, con rabbia, ammetterà di aver ucciso Hunkar perché ostacolava la sua vita e Demir sarà sul punto di premere il grilletto contro di lei. Pur di non dargli questa soddisfazione, Behice si lascerà cadere nel vuoto tra le urla disperate di Mujgan.

La dottoressa sarà affranta per la perdita della zia e per i reati di cui si è resa protagonista. Demir e Fekeli chiederanno a Mujgan che il corpo di Behice venga seppellito lontano da Adana, per questo il feretro verrà trasferito a Istanbul.

Mujgan perdona Behice per tutti il male commesso

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Mujgan dovrà affrontare la morte della zia, ma non sarà sola.

Accanto alla dottoressa resterà sempre Fikret, che la accompagnerà alla cerimonia funebre. A rendere omaggio a Behice ci saranno solo tre persone e questo renderà tutto ancora più triste. Quando avrà occasione di restare qualche momento da sola con la salma della zia, prima della sepoltura, Mujgan non potrà fare a meno di ricordare i bei momenti trascorsi con Behice. La dottoressa perdonerà la zia per il male commesso, in nome del passato in cui si è sempre presa cura di lei. Dopo i funerali, Fikret prenderà Mujgan e dopo essere rimasti a dormire per una notte a Istanbul, la riporterà a Cukurova.