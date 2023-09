Accadranno diversi colpi di scena nel corso delle nuove puntate de La Promessa. Gli spoiler spagnoli della soap opera segnalano che Manuel non prenderà bene la notizia della partenza improvvisa di Jana. Per questo motivo deciderà di incontrare la domestica, alla quale confesserà tutto il suo amore prima del suo trasferimento alla tenuta di Jimena.

Anticipazioni La Promessa: Jimena e Cruz spediscono Jana a lavorare nella tenuta de Los Infantes

Le anticipazioni de La Promessa segnalano che Jimena, scoprirà subito dopo le nozze, che Catalina (Carmen Asecas) e Jana hanno intenzione di riparare l'aereo di Manuel senza chiedere il parere prima a lei o Cruz.

Jimena, visto che ha faticato tanto a far dimenticare al marchesino la passione per il volo, correrà a informare la suocera per prendere una decisione a riguardo. Jimena e Cruz a questo punto sceglieranno di spedire Jana alla tenuta dei duchi de Los Infantes con la scusa dell'arrivo di un ospite importante. Per questo motivo Jana sarà costretta a fare le valigie e a partire la mattina stessa. Una partenza che desterà i sospetti di Maria e Teresa. Catalina, invece, intuirà che dietro questa avventata decisione possa nascondersi la mano della sua diabolica matrigna Cruz.

Manuel bacia Jana confessandole che la ama

Nelle prossime puntate della soap opera spagnola, Manuel (Arturo Sancho) rimarrà spiazzato dalla partenza improvvisa di Jana, che destabilizzata partirà dal palazzo con una piccola valigia in mano.

Il marchesino la raggiungerò prima che prenda la carrozza, chiedendole di non andarsene dalla tenuta. Non esiterà a baciare la ragazza sulle labbra, dicendole che la ama più della sua stessa vita. Jana sarà felice del bacio scambiato con Manuel, sebbene quest'ultimo voglia rispettare il vincolo matrimoniale preso con Jimena, sposata per salvare la sua tenuta dalla rovina.

Jana via dal palazzo, Ana Garces lascia la soap per qualche puntata

Jana così deciderà di lasciare il palazzo per trasferirsi nella tenuta di José Luis e Mercedes De Los Infantes, dopo aver preso l'impegno con Cruz (Eva Martin) e Jimena. In questo modo l'attrice Ana Garces, che interpreta Janam uscirà di scena per qualche puntata, Nonostante questo Manuel si sentirà sempre più legato alla domestica e una volta che Jana tornerà a La Promessa riusciranno ad avere il loro lieto fine oppure Jimena e Cruz continueranno a metterli i bastoni tra le ruote? Non resta che attendere le prossime anticipazioni per scoprire come evolverà questa storyline.