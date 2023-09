Le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa rivelano che ci sarà spazio per un po' di colpi di scena legati alla vita di Jana.

La domestica, dopo aver cercato a lungo la verità su sua madre, entrerà in possesso di una verità a dir poco sconcertante e inaspettata, che la lascerà profondamente sconvolta.

Abel, invece, si renderà conto che sta iniziando a provare qualcosa di forte nei confronti della domestica e a quel punto ne parlerà apertamente col suo amico Manuel.

Jana sconvolta da una confessione sulla madre: anticipazioni La Promessa

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa rivelano che per Jana arriverà il momento della resa dei conti finale.

Dopo aver saputo del trasferimento in città di Ramona, la domestica deciderà di tenerla sotto controllo e proverà in tutti i modi ad estorcergli informazioni sullamadre.

Il motivo? Ramona ha avuto modo di conoscere Dolores e, in passato, le due sono state amiche condividendo assieme pezzi della loro vita.

In un primo momento, però, Ramona si mostrerà particolarmente refrattaria nei confronti di Jana e le chiederà di non metterla in difficoltà con le sue domande.

Jana scopre che sua madre non è morta: anticipazioni La Promessa (Video)

La caparbietà della domestica, però, la porterà ad indagare con insistenza e a rivolgersi nuovamente a Ramona per chiederle informazioni.

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che il colpo di scena non tarderà ad arrivare: Ramona messa alle strette, sconvolgerà Jana con una notizia a dir poco choc.

La donna, infatti, confesserà a Jana che sua madre non è morta come ha sempre creduto in tutti questi anni, bensì è viva.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso delle prossime nuove puntate de La Promessa ci sarà spazio anche per un secondo colpo di scena che non passerà inosservato.

Abel confessa di amare Jana: anticipazioni La Promessa nuove puntate

Il rapporto tra Abel e Jana diventerà sempre più importante, al punto che tra i due nascerà un feeling a dir poco speciale e inaspettato.

Il medico si renderà conto di provare qualcosa di forte nei confronti della bella domestica, motivo per il quale deciderà di parlarne col suo amico, al quale confesserà quelli che sono i suoi veri sentimenti.

"Mi sono innamorando di Jana", sono le parole che Abel utilizzerà durante il suo colloquio con Manuel, lasciandolo senza parole e soprattutto spiazzato da questa confessione dato che pure lui è innamoratissimo della domestica ma non può vivere serenamente e liberamente questa favola d'amore con lei, dato il suo matrimonio in corso con Jimena.

Tale confessione, però, potrebbe spingere Manuel a rivalutare la sua vita e portarlo a prendere una decisione inaspettata sul suo matrimonio.