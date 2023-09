Le anticipazioni delle nuove puntate della soap opera La promessa rivelano che ci sarà un'evoluzione nel rapporto tra Jana e Abel, che diventeranno sempre più complici e affiatati. Questa situazione verrà ben presto scoperta e smascherata da Manuel, che si ritroverà così a dover affrontare il dramma di perdere per sempre la vera donna della sua vita. Occhi puntati anche su Pia che, dopo aver dato alla luce il suo bambino, farà i conti col suo rapimento dal palazzo.

Il figlio di Pia viene rapito dal palazzo: anticipazioni La Promessa

Nel dettaglio, le anticipazioni de La Promessa rivelano che il parto di Pia si rivelerà molto più complicato e difficile del previsto, ma alla fine i medici riusciranno a salvare sia la donna che il suo bambino.

Tutto sembrerà andare per il verso giusto, fino a quando non si scoprirà che il bambino è stato rapito dal palazzo e portato via in gran segreto.

Uno choc per tutti, in primis per Jana che avendo un rapporto speciale con Pia, si ritroverà messa in grande difficoltà e si renderà conto di dover agire subito per scoprire che fine abbia fatto il piccolo Dieguito.

Jana ritrova il figlio di Pia, lei vuole vendicarsi: anticipazioni La Promessa nuove puntate

Jana chiederà aiuto ad Abel che, ancora una volta, si rivelerà un perfetto braccio destro per la donna e sarà in grado di darle tutto il supporto necessario per riuscire a trovare la soluzione.

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che il colpo di scena non tarderà ad arrivare, dato che ben presto riusciranno a scoprire che il bambino è stato portato all'interno di un convento.

Jana e Abel si recheranno sul posto e spiegheranno la situazione alle suore che, senza fare troppe storie, riconsegneranno nuovamente il bambino nelle mani di Jana.

In questo modo, Pia potrà finalmente riabbracciare il suo amato bambino ma la donna prometterà di voler fargliela pagare a chi ha rapito suo figlio dal palazzo e quindi vendicarsi.

Manuel scopre la tresca di Jana: anticipazioni La Promessa

Dopo il ritrovamento del piccolo Dieguito, tra Jana e Abel trionferà la passione e i due si lasceranno andare al primo intenso bacio, credendo di essere soli.

In realtà, ad osservare la scena, ci sarà Manuel che a quel punto si toglierà ogni dubbio circa la tresca in corso tra Jana e il suo amico medico.

Per l'uomo sarà un colpo al cuore assistere a quel bacio e finirà per impazzire all'idea di dover rinunciare per sempre alla donna della sua vita e vederla felice tra le braccia di uno dei suoi più cari amici.