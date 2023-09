Cambio programmazione per La Promessa nel daytime di Canale 5 a partire dal prossimo lunedì 11 settembre. L'appuntamento con la soap opera iberica che, in queste settimane di messa in onda ha registrato ottimi ascolti, subirà delle sostanziali modifiche.

Complice il ritorno di Uomini e donne e dei vari reality show trasmessi sulla rete ammiraglia del Biscione, ecco che si assisterà ad una rimodulazione del palinsesto pomeridiano e a farne le spese sarà la soap con protagonisti Jana e Manuel.

La soap opera La Promessa cambia programmazione, orario e durata su Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la nuova programmazione de La Promessa su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per una variazione importante di palinsesto che si verificherà a partire dal prossimo lunedì 11 settembre.

Gli spettatori e appassionati della soap che, dalle 14:45 si collegheranno sulla rete ammiraglia del Biscione per seguire i nuovi episodi, resteranno delusi.

Al suo posto, infatti, ci sarà spazio per il ritorno di Uomini e donne, la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, pronta a riaprire i battenti dopo la sosta estiva.

Di conseguenza, il programma subentrerà al posto de La Promessa nella fascia del daytime pomeridiano e la soap subirà dei cambiamenti importanti.

Cambio programmazione per La Promessa dall'11 settembre 2023

Dal prossimo lunedì 11 settembre, infatti, risulta sospesa la doppia puntata pomeridiana di La Promessa su Canale 5: la soap sarà in onda con puntate ridotte e la sua messa in onda slitterà dopo Uomini e donne e la striscia del Grande Fratello (in attesa che debutti il pomeridiano di Amici 23).

Le nuove puntate della serie iberica, quindi, andranno in onda dalle 16:20 alle 16:55 circa, dopodiché la linea verrà lasciata a Pomeriggio 5.

In questo modo, anche La Promessa toccherà la stessa durata in daytime di Beautiful e Terra amara, le altre due soap del pomeriggio feriale di Canale 5.

L'appuntamento con La Promessa sospeso al sabato pomeriggio

Cambiamenti anche nel weekend, dato che dopo l'appuntamento del 2 settembre, La Promessa non tornerà in onda nei sabati successivi di Canale 5. La soap risulta cancellata dal weekend e, al suo posto, ci sarà spazio per delle puntate extra-large di Terra amara.

In attesa di scoprire quale sarà il verdetto auditel della soap spagnola nella sfida autunnale che la attende contro Il Paradiso delle signore 8, Mediaset può ritenersi soddisfatta degli ascolti registrati questa estate.

La media di spettatori ha superato la soglia dei due milioni di fedelissimi, toccando anche punte di due milioni e mezzo di spettatori e picchi che hanno raggiunto il 25% di share.