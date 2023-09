Cambio programmazione per La promessa nel pomeriggio di Canale 5. L'appuntamento con la seguitissima soap opera spagnola subirà delle modifiche nel corso della settimana che va dal 4 all'8 settembre che, tuttavia, renderanno felici gli spettatori.

Per la soap iberica, infatti, è prevista una programmazione doppie puntate speciali mentre al sabato pomeriggio si assisterà a uno stop degli episodi in prima visione assoluta.

Cambio programmazione La Promessa su Canale 5: cosa succede fino all'8 settembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione per La Promessa inizierà il 4 settembre, quando ci sarà spazio per la messa in onda di doppie puntate speciali nel daytime di Canale 5.

Eccezionalmente fino a venerdì 8 settembre, la soap andrà in onda con un doppio episodio quotidiano, previsto dalle 14:45 alle 16:50 circa in prima visione assoluta.

Un regalo speciale per tutti i fan, i quali avranno modo di entrare nel vivo delle nuove trame di questa intensa stagione della soap opera iberica, che sta registrando ascolti record in prima visione assoluta, con picchi che hanno sfiorato anche il muro dei 2,3 milioni di spettatori.

Sospeso l'appuntamento con La Promessa al sabato pomeriggio: cambio programmazione

Tuttavia, da questa settimana, l'appuntamento con La Promessa subirà delle modifiche per quanto riguarda la programmazione del sabato pomeriggio.

Dal 9 settembre, infatti, non sono più previsti gli episodi inediti della soap iberica in prima visione assoluta su Canale 5.

Al suo posto, infatti, ci sarà spazio per la messa in onda di alcune puntate speciali di Terra amara, le quali andranno in onda sia al sabato che alla domenica pomeriggio nella fascia oraria che va dalle 14:15 alle 16:30 circa in prima visione.

Manuel nel mirino delle bugie di Jimena: anticipazioni La Promessa

Ma cosa succederà in questi nuovi episodi de La Promessa previsti fino all'8 settembre in tv?

L'attenzione sarà incentrata in primis sulle vicende di Manuel, dato che dopo quel terribile incidente aeronautico, avrà modo di rimettersi in sesto e recupererà le forze ma non la memoria.

Manuel non ricorderà nulla della sua vita passata e, tale situazione, permetterà a Jimena di prendere in mano le redini della situazione per manipolare il suo promesso sposo e convincerlo del fatto che fossero una coppia super affiatata e pronti ormai per le imminenti nozze.

Occhi puntati anche sulle vicende legate alla scomparsa misteriosa del barone Juan: le indagini proseguiranno senza sosta, fino a quando gli investigatori non ritroveranno l'auto di Juan.

L'uomo verrà ritrovato morto in un burrone, e a quel punto i familiari saranno chiamati al riconoscimento ufficiale del corpo.