Accadranno diverse novità nel corso delle nuove puntate di Terra amara in programma prossimamente su Canale 5. Le trame turche della soap opera segnalano che Fikret confesserà a Demir Yaman la sua vera identità: è il suo fratellastro.

Anticipazioni Terra amara: Fikret fa la guerra alla famiglia Yaman

Le anticipazioni di Terra Amara rivelano che presto si scoprirà che Fikret è il figlio illegittimo di Adnan senior, il defunto padre di Demir. Nel corso degli anni il giovane ha sviluppato un astio sempre più forte nei confronti dei componenti della famiglia Yaman, sebbene non se la possa prendere con il padre biologico in quanto deceduto.

Per questo motivo Fikret deciderà di fare la guerra a Demir, il suo erede. Avrà intenzione di fargli capire che Adnan non era quella persona perbene che lui credeva che fosse, tanto da farsi aiutare in questo compito dalla dottoressa Umit. Quest'ultima dovrà entrare nelle grazie di Demir e rovinare il suo matrimonio con Zuleyha. La direttrice dell'ospedale eseguirà il piano alla perfezione, anche se si innamorerà del ricco imprenditore.

Fikret rapisce Demir

Nelle prossime puntate della soap opera Ali Rahmet cercherà di convincere Fikret a sotterrare l'ascia da guerra nei confronti di Demir. Per aiutarlo con il nipote, inviterà Lutfiye a Cukurova. Nonostante questo Fikret non avrà nessuna intenzione di mettere fine alle ostilità nei confronti della famiglia Yaman.

Si sentirà anche tradito da Umit, tanto che Fikret penserà di rapire Demir. Per fare ciò Fikret si avvarrà della complicità di un personaggio sconosciuto. Demir scenderà dalla macchina per aiutare un uomo, che non sarà altro che il complice di Fikret. Demir verrà colpito alla nuca e portato in un posto isolato, dove verrò legato a una sedia.

Un piano che procederà per il verso giusto e Fikret avrà modo di dire tutta la verità a Demir una volta che riprenderà i sensi.

Demir apprende che Fikret è il fratellastro

Demir rimarrà stupefatto dopo aver scoperto che Fikret è il fratellastro. Ribadirà di non credere alla sua versione neanche quando il nipote di Ali Rahmet gli racconterà che Adnan senior aveva sedotto e abbandonato sua madre.

I due uomini, una volta liberato Demir, si prenderanno a pugni una volta. Uno scontro che finirà con una provocazione, visto che Fikret consegnerà al fratellastro una pistola e dicendogli che quella sera soltanto uno dei due resterà in vita. Demir non cederà alla provocazione tanto da buttare l'arma per terra e inviterà Fikret a sparargli se è quello che davvero vuole. Il nipote di Ali Rahmet non andrà fino in fondo, tanto da liberare il fratellastro che scapperà via.