Scoppia il caos per l'intervista dell'attore di Yilmaz nel salotto di Verissimo. Questo pomeriggio il protagonista della soap Terra amara si è raccontato in esclusiva al pubblico di Canale 5, rilasciando una intervista al programma condotto da Silvia Toffanin.

Un momento particolarmente atteso dai fan della soap, anche se in tanti non hanno gradito l'intervista, complici soprattutto gli spoiler che sono stati forniti nel corso della trasmissione.

L'attore di Yilmaz in studio a Verissimo si racconta in esclusiva

Ugur Gunes sabato 16 settembre è stato ospite in studio a Verissimo, dove ha avuto modo di raccontarsi in esclusiva al pubblico di Canale 5.

L'attore, che veste i panni di Yilmaz, ha rilasciato un'intervista a Silvia Toffanin e nel corso della chiacchierata, c'è stato spazio anche per una serie di spoiler sulle nuove puntate della soap.

Perché nel corso del programma Silvia Toffanin ha anticipato che a breve arriveranno le puntate della morte di Yilmaz e quindi dell'uscita di scena dal cast della soap.

'Silvia Toffanin irrispettosa', scoppia il caos su Verissimo dopo l'intervista a Yilmaz di Terra amara

Il compagno di Zuleyha, dopo aver ritrovato il sorriso con la sua amata, si ritroverà coinvolto in un incidente stradale e per lui non ci sarà nulla da fare, dato che morirànel giro di poche ore.

Uno spoiler che il pubblico televisivo della soap opera turca non ha affatto gradito, al punto da scatenare una polemica sui social, in primis contro la padrona di casa di Verissimo.

"Silvia Toffanin è stata irrispettosa a lanciare in questo modo lo spoiler sulla morte di Yilmaz, che vedremo in Italia solo tra una settimana", ha scritto un fan della soap opera turca, che sta registrando ottimi consensi nel pomeriggio di Canale 5.

Verissimo, i fan di Terra amara sbottano polemici sui social

"Ma perché lanciare questi spoiler al pubblico televisivo di Terra Amara, totalmente differente da quello che legge e cerca le anticipazioni sul web?", ha scritto un altro spettatore.

"Mia mamma e mia nonna, che non leggono gli spoiler della soap in rete, sono furiose per l'intervista di oggi a Yilmaz. Silvia Toffanin poteva evitare di dare questa anteprima e rovinare il racconto", ha scritto ancora un altro appassionato della soap opera.

"Non è giusto lanciare in questo modo la notizia della morte di Yilmaz, davvero irrispettoso per il pubblico di Canale 5", ha sentenziato qualcun altro in rete dopo aver visto l'intervista di oggi a Verissimo.