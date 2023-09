A partire da questa sera, mercoledì 13 settembre 2023, su Canale 5 andrà in onda la nuova fiction Maria Corleone, che racconta la storia di una donna con una vita normale, costretta a rimboccarsi le maniche per prendere il controllo dell’impero paterno in un ambiente per niente facile.

Nel secondo episodio in programma il 20 settembre, Maria Corleone (Rosa Diletta Rossi) entrerà in crisi con il compagno Luca Spada (Alessandro Fella). Il procuratore farà il possibile per convincere Maria a tornare a Milano. Lei intanto sarà divisa tra New York e Palermo e scoprirà il mondo della criminalità.

Anticipazioni del 20 settembre: Luca turbato dalle decisioni della compagna Maria

Nella seconda puntata in programmazione mercoledì 20 settembre, Maria deciderà di rimanere in Sicilia pur essendo consapevole di doversi allontanare dal compagno Luca. A questo punto, la donna prenderà in mano l’impero di suo padre, Don Luciano (Fortunato Cerlino), colpito all’improvviso da un malore. Dopo la morte del fratello Giovanni (Vladimir Randazzo) a causa di un agguato destinato proprio al padre, la protagonista Maria non avrà altra scelta oltre a quella di farsi carico della situazione.

La donna, dopo aver fatto il possibile per aiutare il padre malato, andrà in America perché ad attenderla sarà una nuova attività imprenditoriale.

Nel contempo Luca, turbato dalle decisioni prese da Maria, cercherà di farla ritornare a casa.

Cosa accadrà nella prima puntata del 13 settembre: Maria perde il fratello Giovanni in un attentato

Nel primo episodio della serie targata Mediaset che invece i telespettatori vedranno questa sera a partire dalle ore 21.25 circa, Maria Corleone, mentre sarà determinata a realizzarsi nell’ambito della moda, dovrà prendere in mano la sua famiglia a causa di alcuni avvenimenti passati.

Tutto comincerà quando la donna, dopo aver lasciato Palermo, inizierà una nuova vita a Milano proprio per seguire la sua passione, e farà la conoscenza del procuratore Luca Spada, dal quale aspetterà il suo primo figlio.

Successivamente, la stilista tornerà in Sicilia per l’anniversario di matrimonio dei suoi genitori: durante i festeggiamenti il fratello Giovanni rimarrà vittima di un attentato. Questo evento drammatico costringerà Maria a prendere una decisione difficile e inaspettata, visto che dirà addio alla sua carriera di stilista per vendicarsi.