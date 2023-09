Al termine della puntata di Uomini e donne alla quale ha partecipato come ospite, Manuel Maura è finito al centro dell'attenzione mediatica per una segnalazione. Deianira Marzano, infatti, ha riportato il messaggio di chi sostiene che l'ex di Francesca Sorrentino si sarebbe proposto a Roberta Di Padua come corteggiatore: tra i due ci sarebbe stato un saluto e un breve dialogo alla fine della registrazione del 24 agosto scorso.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e donne

Nel corso della puntata che è andata in onda il 13 settembre, Maria De Filippi ha proposto il trono a Francesca ma anche Manuel non sarebbe rimasto a guardare.

Stando a quello che ha raccontato una fan anonima a Deianira, il concorrente di Temptation Island avrebbe cercato un contatto con una dama del parterre che durante l'estate gli aveva fatto i complimenti sui social network. "E questo Manuel chi è? Tanta roba", aveva scritto Roberta in una storia su Instagram che ha fatto il giro della rete lo scorso luglio.

Quando è stato trasmesso il falò che ha segnato l'addio tra Maura e Sorrentino, poi, tanti spettatori hanno ipotizzato l'inizio di una conoscenza tra lui e Di Padua, ancora single e alla ricerca del principe azzurro dopo anni di partecipazione al dating-show di Canale 5.

Il retroscena dagli studi di Uomini e donne

"Volevo farti una segnalazione su Manuel di Temptation Island", inizia così il messaggio che Deianira ha pubblicato tra le sue Instagram Stories mercoledì 13 settembre.

L'influencer, dunque, ha condiviso con i suoi tanti follower il racconto di chi sostiene di essere a conoscenza di un retroscena inedito su Maura e Di Padua.

"Nella puntata di oggi è stato mostrato il confronto con Francesca. Subito dopo io e una mia amica abbiamo chiamato una sua parente che è una signora del parterre e ci ha rivelato che a fine registrazione Manuel si è avvicinato a Roberta per salutarla e per proporsi di corteggiarla", si legge ancora sui social network.

"Lui era molto interessato e poi davanti alle telecamere faceva quello dispiaciuto per il rifiuto", termina così la segnalazione su uno degli ospiti odierni di Uomini e donne.

Stando a queste dichiarazioni, dunque, il romano avrebbe cercato di avvertire la dama del Trono Over che anche lui la trova affascinante e che tra loro poteva iniziare una conoscenza.

Dubbi sul futuro a Uomini e donne

Deianira Marzano ha precisato che questa segnalazione va presa con le pinze perché né Manuel né Roberta hanno mai confermato di essersi parlati in studio; il concorrente di Temptation Island, inoltre, non si è più visto agli Elios.

Qualora Di Padua avesse accettato il corteggiamento, probabilmente il ragazzo sarebbe tornato per accomodarsi tra i cavalieri del Trono Over: a oggi, 13 settembre, tutto ciò non è successo.

Chi potrebbe presto rimettere piede negli studi di Uomini e donne, invece, è Francesca Sorrentino: la ragazza ha ricevuto direttamente da Maria la proposta di diventare tronista, ma solo quando si sentirà pronta. "Chiamaci, sei intelligente e capirai se è il caso", ha detto De Filippi al termine della puntata che è andata in onda nel pomeriggio.

Domani, giovedì 14, è prevista una nuova registrazione e i fan sono curiosi di scoprire se la napoletana prederà posto accanto a Manuela Carriero oppure se il suo "insediamento" sul trono è rimandato ai prossimi mesi.

Non è da escludere, però, che anche Manuel potrebbe partecipare alle riprese per cercare di convincere Roberta a dargli una possibilità: la dama, d'altronde, non ha ancora perso la testa per nessuno e il suo cuore è libero di accogliere un nuovo spasimante.