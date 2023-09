Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca My home my destiny, interpretata fra gli altri da Ibrahim Celikkol (Mehdi), Demet Ozdemir (Zeynep), Engin Ozturk (Baris), Naz Goktan (Emine), Senan Kara (Nermin), Helin Kandemir (Kibrit) e Nursim Demir (Zeliha). Da questa settimana la seconda stagione della serie turca non sarà più trasmessa su Canale 5 come di consueto ma si trasferirà sulla piattaforma gratuita di Mediaset accessibile online. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che saranno disponibili in Italia dal 25 al 29 settembre 2023, dal lunedì al venerdì a mezzanotte su Mediaset Infinity.

Il sito in questione permette agli utenti di visualizzare tutte le puntate quando e dove si vuole, sia su pc che su dispositivo mobile attraverso un'applicazione gratuita facilmente scaricabile dall'homepage principale.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla reclusione in casa di Zeynep, sulla decisione di quest'ultima di lasciare il marito e trasferirsi in un'altra casa e sulla proposta di matrimonio di Nuh a Camile.

Mehdi soffre per le parole della moglie

Le anticipazioni di My home my destiny segnalano che Zeynep rimarrà chiusa in casa per tutto il giorno non riuscendo a trovare un modo per andarsene. Dopo aver intuito che a rinchiuderla è stato il marito, la giovane rifletterà sul suo matrimonio, prendendo una decisione molto importante.

Dopo un po', la giovane riuscirà finalmente a lasciare l'abitazione e completamente fuori di sé si recherà di corsa da Mehdi. Giunta lì, Zeynep si arrabbierà furiosamente con il marito per poi annunciargli di aver deciso di divorziare da lui. Sconvolto per le parole della moglie, l'uomo rifletterà su ciò che è accaduto, pentendosi amaramente dell'errore commesso.

Zeynep è costretta a tornare a vivere col marito

Dopo essersi confrontata duramente col marito, Zeynep deciderà di lasciare la casa che divide con lui per trovarsi un nuovo appartamento. Per raggiungere il suo scopo, la giovane si farà accompagnare da Sakine e Sultan a visitare diverse nuove case fino a quando non ne troverà una di suo gradimento.

Dopo aver fatto un'offerta al proprietario, Zeynep ci rimarrà molto male nello scoprire che quest'ultimo non affitta case a donne che vivono da sole. Non sapendo cosa fare, la giovane sarà costretta a tornare sui suoi passi ritornando a casa da Mehdi. Nel frattempo, quest'ultimo chiederà aiuto ai suoi famigliari per avere un consiglio su come gestire la difficile situazione con la moglie. Nuh e Camile continueranno a vedersi di nascosto. Nel corso di una delle loro uscite clandestine, l'uomo chiederà alla ragazza di sposarlo.