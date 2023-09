Due dei protagonisti più illustri della soap opera turca Terra Amara vivranno nelle prossime puntate un terribile avvenimento.

Dalle anticipazioni si evince che Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) perderà infatti la vita tra le braccia dell’amata Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) lasciandola nello sconforto più totale. A causare il decesso un fatale incidente stradale.

In punto di morte l’ex meccanico si farà promettere dal rivale Demir Yaman (Murat Ünalmış) che non abbandonerà sua moglie, i figli Adnan, Leyla, e Kerem Alì nato dal suo matrimonio con Mujgan Hekimoglu (Melike İpek Yalova).

Il ricco imprenditore si mostrerà pentito per tutto il male provocato a Yilmaz e a Zuleyha e prometterà di fare quanto raccomandato dall'ex nemico giurato in fin di vita.

Trame turche, Terra amara: il piccolo Kerem Alì finisce in ospedale, Yilmaz cade in un burrone con la sua auto

Nelle puntate che occuperanno Canale 5 tra qualche settimana, i fan italiani assisteranno all’ennesima uscita di scena di uno dei volti principali della telenovela. Tutto inizierà quando Demir e Mujgan lasceranno i rispettivi coniugi liberi di amarsi condendogli il divorzio. A questo punto Zuleyha e Yilmaz decideranno di rimanere a vivere a Cukurova poiché non avranno più alcun motivo per fuggire. Poco dopo il ricongiungimento con la sua amata, Akkaya riceverà una chiamata da Nazire (Teksin Pircanlı) e apprenderà che suo figlio Kerem Alì è caduto dal divano nell’istante in cui Mujgan si è allontanata per recuperare il biberon.

Yilmaz si metterà così alla guida della sua automobile in preda all’agitazione per raggiungere l’ospedale e sincerarsi delle condizioni di salute del figlio ma purtroppo non riuscirà ad arrivare a destinazione: l'uomo perderà il controllo della sua vettura e finirà in un burrone.

Akkaya chiede a Demir di prendersi cura della sua famiglia, Zuleyha si riavvicina al marito

A prestare soccorso ad Akkaya ci penseranno Zuleyha e Demir che riusciranno ad estrarlo fuori dalle lamiere, ma le sue condizioni appariranno subito molto gravi. Nonostante il ricovero in ospedale e il seguente intervento chirurgico, Yilmaz non sfuggirà alla morte: l’uomo spirerà sotto lo sguardo della sua amata Altun sconvolgendone per sempre l'esistenza.

Prima di morire, Akkaya chiederà a Demir di prendersi cura della sua famiglia ricevendo una risposta affermativa.

Dopo aver perso Yilmaz, Zuleyha potrà dunque contare sulla vicinanza di Demir, il quale le offrirà il suo supporto senza pretendere nulla in cambio con la consapevolezza che non ricambierà mai i suoi sentimenti. La fanciulla accetterà di tornare a vivere presso la tenuta Yaman ma ben presto si riavvicinerà al ricco imprenditore.