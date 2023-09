Ancora stop per Un posto al sole, che prossimamente si accingerà a regalare una serie di intrecci nella settimana che va dal 4 al 7 settembre. La soap opera, però, dovrà osservare un'altra pausa prevista venerdì 8 settembre. Per riuscire a stare al passo con l'intera programmazione la Rai è corsa ai ripari attraverso il meccanismo della doppia puntata, già usata di recente e in passato, ma quando andrà in onda la versione più lunga di Upas? Intanto si apprende dalle anticipazioni che non mancheranno i colpi di scena, come la scoperta che finirà per fare Viola sul conto di Damiano ed Eduardo.

Anche per Lara le cose sembreranno mettersi male, visto che Roberto inizierà ad aprire gli occhi.

Programmazione Un posto al sole, salta la puntata dell'8 settembre

Venerdì 8 settembre i fan di Un posto al sole resteranno alquanto delusi quando non troveranno la soap opera in onda. Al posto delle avventure degli abitanti di Palazzo Palladini ci sarà l'atletica leggera, la Diamond League in diretta da Zurigo con la telecronaca di Luca Di Bella e il commento tecnico di Stefano Tilli.

La mancata puntata non sarà recuperata il lunedì seguente, bensì il giorno prima. Giovedì 7 settembre su Rai 3 andranno in scena due puntate di Upas. Dando un'attenta occhiata al palinsesto, si evince che la versione lunga della soap sarà in programma a partire dalle ore 20:50 e durerà fino alle 21:40 circa, quando verrà trasmesso Volevo nascondermi, biopic su Ligabue di Giorgio Diritti.

Anticipazioni Un posto al sole dal 4 al 7 settembre: la scoperta di Viola, Nunzio sfrutta una donna di Alberto

Nunzio dovrà mandare giù l'amarezza dovuta alle imminenti nozze di Rossella. Quest'ultima dirà di sì alla proposta di Riccardo, pur mostrando numerose titubanze. Per alleggerire la sua pena d'amore, Nunzio approfitterà di una donna affascinante molto vicina ad Alberto.

In questo modo il ragazzo potrà anche prendersi una piccola rivincita sull'avvocato Palladini.

Giulia dovrà affrontare la malattia della sua cagnolina Bricca, affetta da demenza senile. Luca non riuscirà a supportare la signora Poggi, in quanto si sentirà profondamente a disagio.

Mariella, pur volendo far pace con Serena, finirà per ricadere nuovamente nel litigio con le sorelle Cirillo.

Nel frattempo Marina tornerà a casa sua, lasciando la strada libera a Lara. Convinta di essersi sbarazzata di ogni ostacolo, in realtà Martinelli dovrà fare i conti con i crescenti sospetti di Roberto, sempre più dubbioso circa la vera paternità del piccolo Tommaso. In attesa di scoprire come andrà a finire questa vicenda, Viola finirà per beccare Damiano insieme a Eduardo. Bruni troverà a dir poco sospetto il fatto che i due uomini si siano scambiati dei soldi, interrogandosi sulla vera dinamica della loro relazione.