In My home my destiny l'arrivo nel quartiere di Burhan farà uscire la parte più brutta di Mehdi. Col tormento che possa essere tradito dalle persone più care, tra cui Zeynep, deciderà di segregarla in casa. La ragazza riuscirà a liberarsi e la prima cosa che farà sarà proprio quella di avere un incontro faccia a faccia con il marito e chiederle il divorzio.

Mehdi segrega in casa Zeynep

Il rapporto tra Mehdi e Zeynep sarà a un punto di non ritorno. Il ritorno di Burhan in città metterà a dura prova il sistema nervoso del ragazzo, ma alla fine se la prenderà con le persone che forse non se lo meritano.

Mehdi temerà di essere tradito da suoi cari e reagirà male quando verrà a sapere che Zeynep non solo è andata in ospedale da Burhan dopo la rissa con il marito, in più ci sarà Müjgan a mettere il dito nella piaga dicendogli che Barış, il capo di Zeynep, l'ha accompagnata a casa dopo il lavoro. Per tutti questi motivi prenderà una decisione drastica: Mehdi segregherà Zeynep a casa e lo farà con la complicità di Müjgan.

Il confronto tra Mehdi e Zeynep

La ragazza proverà a liberarsi fuggendo dalla finestra, ma a cause delle inferriate non ci riuscirà. Così prenderà un martello e romperà la serratura della porta. Il tutto avverrà davanti agli occhi di Sakine e Müjgan.

Zeynep si procurerà anche una grave ferita al polso, ma nonostante ciò riuscirà a liberarsi.

La prima cosa che farà sarà andare all'officina di Mehdi per affrontarlo a quattrocchi.

L'ira di Zeynep contro il marito

"Cosa hai fatto Mehdi? Come hai potuto rinchiudermi in casa?", esordirà Zeynep con la voce tremolante dalla rabbia. "Ti senti forte grazie alla violenza? Allora la userò anch'io", così Zeynep inizierà a scaraventare a terra qualsiasi cosa le passi tra le mani.

Mehdi la guarderà e non proferirà parola, si preoccuperà solamente quando vedrà una grave ferita nel polso di Zeynep, ma lei gli urlerà: "Non osare toccarmi".

Zeynep vuole il divorzio

"Volevo solo andare a lavorare", continuerà a urlargli Zeynep, ma la risposta di Mehdi non sarà per niente rassicurante: "Non so se si tratta realmente di lavoro, visto che non posso nemmeno contattarti".

Mehdi vorrebbe avere la moglie sotto controllo 24 ore su 24, ma la cosa non starà bene a Zeynep.

"Hai visto i sacrifici che ho fatto per te. La gravidanza di Benal, la cattiveria di Müjgan, da quando ci siamo sposati ho pianto ogni giorno e non voglio che accada più", ribadirà Zeynep, che avrà intenzione di prendere una decisione drastica: "È finita Mehdi, voglio il divorzio".

La ragazza si toglierà la fede e la metterà nella scrivania di Mehdi, girerà le spalle e se ne andrà. Dopo tale gesto anche Mehdi deciderà di togliersi la fede, ma tra i due sarà finita sul serio?