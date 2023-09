Si fanno sempre più avvincenti le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni dal 25 al 29 settembre riportano innanzitutto che si terrà un'uscita di gruppo per far si che Salvatore possa stare vicino ad Elvira e provare a conquistarla. Tuttavia verrà fuori che la Venere ha un fidanzato misterioso.

E mentre Matteo rivedrà Maria, Marcello indagherà sull'identità del ragazzo. Attraverso una lettera indirizzata a sua mamma, e scritta dalla madre di Matteo, Barbieri deciderà di provare a conoscere suo fratello.

Intanto al grande magazzino ritornerà Diletta, la giornalista che aveva avuto modo di collaborare con Vittorio pochi mesi prima.

La presenza della ragazza metterà a dura prova l'animo di Matilde, ma potrebbe rappresentare una significativa svolta nella trama di questa soap. La giornalista, infatti, sarà in possesso di un dossier che potrebbe inchiodare Tancredi.

Anticipazioni Il paradiso delle signore, settimana 25-29 settembre

Salvatore continuerà a fare la corte a Elvira, nonostante lei lo abbia respinto e si rifiuti di uscire da sola con lui. Sarà così che interverrà Alfredo organizzando un'uscita di gruppo, in modo che l'amico e la Venere possano trascorrere del tempo insieme. Il barista approfitterà della situazione per indagare sul nuovo fidanzato di Elvira, convinto che non esista e che sia soltanto una scusa della Venere per tenerlo alla larga da lei.

Anche Irene dubiterà del fidanzato di Elvira, visto che non l'ha mai conosciuto.

Intanto Maria rivedrà Matteo, il ragazzo che poco tempo fa l'aveva salvata da un'aggressione per strada.

Diletta torna e consegna un dossier a Vittorio

Dopo alcuni mesi di assenza, al grande magazzino di Conti farà la sua ricomparsa la giornalista Diletta D'Ambrosio.

La donna tornerà così alla carica determinata a conquistare il direttore ma finirà per affrontare la furia di Tancredi. La vicinanza tra Vittorio e D'Ambrosio finirà comunque per far ingelosire Matilde.

Poco dopo Vittorio e Matilde saranno impegnati con il discorso di ringraziamento per il premio vinto, sarà l'occasione giusta per portare i due a riavvicinarsi come un tempo.

Intanto Diletta consegnerà a Conti un dossier che mette in difficoltà Tancredi.

Il paradiso delle signore spoiler: Marcello legge una lettera della madre di Matteo

A Villa Guarnieri, Adelaide sarà a dir poco preoccupata che Umberto possa usare il suo segreto contro di lei. In realtà il commendatore sarà adirato poiché riterrà che la contessa lo abbia tenuto fuori dalla sua vita. A vedere Umberto e Adelaide di nuovo in confidenza, Marcello inizierà a soffrire. Intanto, per evitare che Flora diventi gelosa, il commendatore la metterà al corrente del segreto della contessa Di Sant'Erasmo.

In tutto questo Marcello nutrirà non pochi dubbi circa l'identità di Matteo che sostiene di essere suo fratello.

Per questo motivo il ragazzo indagherà a fondo, rovistando tra alcuni oggetti di famiglia. Sarà così che Marcello troverà una particolare lettera che la madre di Matteo aveva scritto a sua madre e deciderà di riconciliarsi con il fratellastro.