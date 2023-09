Nelle puntate di Terra Amara che andranno in onda prossimamente su Canale 5, Züleyha finalmente potrà essere felice. Demir capirà che deve mettersi da parte e concederle la possibilità di viversi serenamente la sua storia d'amore con Yilmaz. Le concederà la possibilità di divorziare e Züleyha non vedrà l'ora che accada, così insieme a Demir si dirigerà in tribunale per dare il via al procedimento burocratico che li porterà verso il divorzio.

Saranno insieme in macchina, quando improvvisamente saranno testimoni di un episodio per niente piacevole: vedranno la macchina di Yilmaz uscire fuori strada in maniera spaventosa e mentre girerà su se stessa per diverse decine di metri.

Yilmaz gravemente ferito dopo l'incidente stradale

La macchina di Yilmaz sarà semidistrutta e sia Demir che Züleyha penseranno che Yilmaz sia morto. Correranno verso l'auto per controllare, Yilmaz si presenterà in stato di incoscienza e con una grossa macchia di sangue sull'addome. Demir controllerà se si sente ancora il battito: Yilmaz è vivo, ma bisogna liberarlo al più presto dall'auto per portarlo in ospedale.

Ci sarà, però, un grosso problema: la portiera dalla parte del conducente è bloccata e Demir non saprà come liberare Yilmaz. Sarà una corsa contro il tempo: Demir si toglierà la giacca e in primis proverà a tamponare la grossa emorragia di Yilmaz.

Demir libera Yilmaz poco prima che la macchina esploda

Demir non saprà come fare per aprire la portiera, così prenderà una stanga e proverà a forzarla. Nel frattempo alcuni passanti, vedendo la situazione disastrosa, si fermeranno per dare una mano e uno di loro noterà una cosa. A causa del forte impatto la macchina sta perdendo benzina, questo significa che tra un momento all'altro potrebbe esplodere.

Demir accelererà ancora di più la sua manovra con la stanga e finalmente riuscirà ad aprire la portiera. Con l'aiuto di Züleyha trascinerà Yilmaz fuori dall'auto e la farà appena in tempo. La macchina esploderà, verrà avvolta dalle fiamme e non ne rimarrà la benché minima traccia.

Demir, Züleyha, Yilmaz e la corsa vero l'ospedale

Demir e Züleyha caricheranno Yilmaz nella loro auto e inizierà la corsa spericolata verso l'ospedale. Züleyha terrà tra le sue braccia la testa di Yilmaz e non farà altro che piangere, sperando che il loro sforzo possa servire a salvargli la vita.

Arrivati in ospedale i sanitari usciranno subito con una barella per prendere Yilmaz. La situazione si rivelerà veramente tragica e le possibilità di sopravvivenza saranno minime. Yilmaz verrà subito condotto al pronto soccorso, e a Züleyha e Demir non resterà che rimanere in attesa di buone notizie.