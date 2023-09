Le novità dei palinsesti Mediaset per la stagione 2023 prevedono una formula diversa per Uomini e donne, il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, che quest'anno andrà in onda con una durata differente rispetto al normale.

Cambiamenti anche per quanto riguarda il debutto di Amici 23 che, quest'anno andrà in onda dal 24 settembre in poi su Canale 5 mentre slitterà ad ottobre il ritorno in prime time di Paolo Bonolis.

Uomini e donne si accorcia: novità palinsesti Mediaset 2023

Nel dettaglio, le novità sui palinsesti Mediaset della nuova stagione tv 2023, prevedono la riconferma di Uomini e donne nella fascia pomeridiana, seppur con un orario diverso rispetto al previsto.

La trasmissione sarà in onda da lunedì 11 settembre su Canale 5, a partire dalle 14:45 circa, ma quest'anno non andrà avanti fino alle 16:10.

Il programma dei sentimenti di Maria De Filippi attualmente è in programma nello slot orario che va dalle 14:45 alle 15:50 circa, dopodiché ci sarà spazio per la striscia del Grande Fratello e la messa in onda de La Promessa.

Una durata differente, quindi, per la trasmissione di Canale 5 che anche quest'anno continuerà a puntare sulle vicende dei protagonisti del trono classico e over, pronti a mettersi in gioco in studio per provare a cercare l'anima gemella.

Slitta il ritorno di Amici 23: novità palinsesti Mediaset 2023

E poi ancora, tra le novità della nuova stagione tv autunnale Mediaset spicca anche lo slittamento di Amici 23, il talent show che porta sempre la firma di Maria De Filippi.

In un primo momento, la messa in onda era prevista dal 17 settembre in poi su Canale 5 ma così non sarà. Gli spettatori e appassionati di Amici potranno vedere la prima puntata soltanto domenica 24 settembre a partire dalle 14 in poi.

Il talent show, quindi, slitta di una settimana e al suo posto nel pomeriggio del 17 settembre, ci sarà spazio per una puntata speciale di due ore della soap opera Terra amara.

Slitta il ritorno di Paolo Bonolis in prime time: novità palinsesti Mediaset 2023

Tra gli slittamenti dei palinsesti Mediaset di questo 2023, va segnalato anche quello di Ciao Darwin, lo show condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti.

La messa in onda di questa nuova edizione era in programma, inizialmente, da metà settembre nel prime time del venerdì, ma così non sarà.

Ciao Darwin, sebbene sia stato già registrato nei mesi scorsi, andrà in onda su Canale 5 a partire dal mese di ottobre: questa sarà la nuova collocazione ufficiale.

Confermata anche la sospensione della soap opera My Home my destiny con Demet Ozdemir: la seconda stagione non sarà trasmessa su Canale 5, ma potrà essere seguita in streaming solo su Mediaset Infinity.