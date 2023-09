Oriana Marzoli è entrata nella casa del Gran Hermano circa una settimana fa ma, stando alle ultime indiscrezioni, starebbe già per ricevere una graditissima sorpresa. Questo 19 settembre Daniele è partito per Madrid e i fan sono certi che giovedì prossimo stupirà la fidanzata presentandosi davanti a lei. Nel frattempo, però, Dal Moro ha commosso i sostenitori degli "Oriele" con una breve ma romantica intervista nella quale ha dichiarato amore a Marzoli.

Aggiornamenti sul percorso di Oriana in Spagna

In queste ore, Daniele e Oriana sono prepotentemente tornati al centro del Gossip per diversi motivi: anche se l'edizione italiana del Grande Fratello è iniziata da circa 10 giorni, siti e riviste si stanno occupando soprattutto della coppia che ha vissuto tra le mura di Cinecittà l'anno scorso.

Il canale Mtmad, infatti, di recente ha pubblicato il video messaggio che Dal Moro ha registrato per confermare alla fidanzata il sentimento che prova per lei.

Nel filmato che ha fatto emozionare tutti i fan degli "Oriele", il veneto dice: "Io ti amo, amore. Ti guardo tutti i giorni".

"Non è facile né per me né per te, ma non preoccuparti. Io sono tranquillo, qui non ci sono problemi", ha aggiunto il ragazzo davanti alle telecamere.

Il successo di Oriana lontano dall'Italia

"Io da qui cerco di aiutarti come posso, quindi stai tranquilla. Divertiti, io ti aspetto", ha proseguito Daniele nel dolcissimo video messaggio che ha registrato prima di volare in Spagna.

Con gli occhi lucidi e la voce rotta dall'emozione, il veneto ha anche invitato la fidanzata a comportarsi bene ("Fai la brava") e le ha ripetuto più volte di non preoccuparsi di nulla perché pensa a tutto lui.

Ovviamente in questo filmato Dal Moro non ha fatto alcun riferimento al suo imminente viaggio a Madrid: anche se la produzione del Gran Hermano non l'ha ancora confermato, ai fan pare evidente che il veneto farà una sorpresa a Oriana nel corso della prossima puntata in prime-time (prevista per giovedì 21 settembre).

Oriana Marzoli ha già pianto più volte nella casa pensando al compagno e a quanto le manca, quindi gli autori del reality-show hanno pensato di farglielo rivedere in diretta.

Il parere dei sostenitori di Oriana

"Ho appena visto il video, e sono devastata", "Io l'avevo detto che gli autori del Gran Hermano avrebbero fatto di tutto per far entrare Daniele come sorpresa per Oriana", "Lui sta andando a Madrid, quindi l'hanno convinto", "Giovedì si piangeranno fiumi di lacrime quando si rivedranno nella casa, i brividi", questi sono solo alcuni dei commenti che sono apparsi su Twitter dopo che Dal Moro ha pubblicato la foto dall'aeroporto di Venezia.

L'influencer di origini venezuelane, però, non se lo aspetta proprio di ritrovarsi faccia a faccia con il fidanzato a poco più di una settimana dall'inizio della sua avventura nel reality-show spagnolo, nonché l'unico motivo per il quale ha lasciato l'Italia.

Di recente, inoltre, si è vociferato di una possibile partecipazione di Daniele al GF in Spagna, magari come concorrente assieme a Marzoli, ma per ora le uniche informazioni che si hanno a riguardo parlando di una sorpresa in arrivo per la ragazza.