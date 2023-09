Accadranno tanti colpi di scena nel corso delle puntate di Terra Amara in programma prossimamente in prima visione su Canale 5. Gli spoiler della soap opera segnalano che Mujgan Hekimoglu deciderà di aiutare Umit a riprendersi Demir Yaman. Per fare ciò la dottoressa organizzerà un piano per far credere a Zuleyha che suo marito abbia un'amante.

Anticipazioni di Terra amara: Mujgan scopre che Umit ha avuto una tresca con Demir

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Umit racconterà a Mujgan di aver avuto una tresca con Demir, interrotta quando quest'ultimo ha deciso di dare una seconda chance alle nozze con Zuleyha per il bene di Adnan e Leyla.

La direttrice dell'ospedale racconterà solo una parte della storia, senza svelare che si trattava di un piano organizzato con la complicità di Fikret per nuocere alla famiglia Yaman. Fikret nutre rancore nei confronti di Demir e degli altri componenti della famiglia Yaman, visto che Adnan non si è mai preso cura di lui e la madre.

Umit vuole riconquistare Demir

Nelle prossime puntate Fikret vorrebbe fare ritorno in Germania. Accuserà dei sensi di colpa quando Ali Rahmet avrà un infarto dopo aver trovato la dinamite nel suo ufficio. Una partenza che non avrà luogo a causa di Mujgan, che riaccenderà l'astio di Fikret nei confronti della famiglia Yaman.

La dottoressa racconterà di non sopportare che Zuleyha sia nuovamente felice accanto a Demir dopo quello che è successo Yilmaz, morto in ospedale dopo un incidente stradale.

Mujgan mostrerà a Umit tutto il suo sostegno, consigliandole di cercare di riconquistare Demir se davvero prova dei sentimenti per lui. Mujgan comunicherà a Umit di essere disposta ad aiutarla in questa lotta per riconquistare colui che crede l'amore della sua vita.

Mujgan mette in azione un piano per far credere a Zuleyha che suo marito abbia un'amante

Mujgan metterà subito in pratica un piano per aiutare Umit a risvegliare l'interesse di Demir. La dottoressa approfitterà di una visita che Zuleyha e Demir faranno ad Ali Rahmet per mettere un braccialetto di Umit sotto il sedile della loro auto.

Un modo per far credere a Zuleyha che Demir abbia una relazione extraconiugale.

Insomma, ancora una volta la dottoressa tornerà a fare la guerra alla sua rivale di sempre, verso cui nutre una vera ossessione nonostante Yilmaz Akkaya sia ormai passato a miglior vita da qualche tempo.